Rusya: Ukrayna tahılını yabancı gemilerle çıkarabiliriz

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Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Havanın kararmasıyla helikopter müdahalesine ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladı. Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. MSB de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Soylu ise "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.