Dünya Rusya Ukrayna tahılını yabancı gemilerle çıkarabiliriz
ASYA

Rusya: Ukrayna tahılını yabancı gemilerle çıkarabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tahılının yabancı gemiler ile çıkarılmasını sağlamaya hazır olduklarını söyledi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya: Ukrayna tahılını yabancı gemilerle çıkarabiliriz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ukrayna'daki limanlardan tahılın çıkarılması konusunda açıklamalarda bulundu. Karadeniz ve Azak Denizi'nde insani koridorların güvenli çalışması için gerekli koşulların Rus güçlerince oluşturulduğunu belirten Zaharova, tarım ürünlerinin ihracatı için Mariupol ve Berdyansk limanlarının kullanılabileceğini söyledi.

  • Zaharova, "Rusya'nın, Ukrayna tahılının yabancı gemilerle çıkarılmasını sağlamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz. Bu, gemilerin silah kaçakçılığı konusunda kontrol edilmesi ve Kiev'in Karadeniz'de kışkırtıcı eylemlerden, mayın tehdidi ve gerilim oluşturmaktan vazgeçmesi şartıyla gerçekleşebilir. Tahıl, gübre, enerji ve diğer kritik ürünlerin ihracatı konusunda yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

"Yaptırım baskılarına rağmen gıda ihracatına ikili kanallar üzerinden devam ettiklerini" dile getiren Zaharova, yılın sonuna kadar uluslararası pazarlara yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve 22 milyon ton gübre tedarik edebileceklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin gıda ve tahıl krizini kışkırttığı yönünde açıklamaların Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası örgütlerin temsilcilerince yapıldığına dikkati çeken Zaharova, bunun "yalan" olduğunu savundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tahıl ihracat kaynağımızla tüketiciye tedarik edileceğini düşünüyorum
EKONOMİ
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tahıl ihracat kaynağımızla tüketiciye tedarik edileceğini düşünüyorum

Ukrayna tahılı için kırmızı hat
GÜNDEM
Ukrayna tahılı için kırmızı hat

İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi
GÜNDEM
İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi
Suudi Veliaht Prens Ankarada

Suudi Veliaht Prens Ankara'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.
Sadece 20 dakika sürdü

Sadece 20 dakika sürdü

​Gökyüzünde gören telefona sarıldı.
Marmaristeki orman yangını nedeniyle 20 ev tedbiren boşaltıldı

Çalışmalar 35 yıldır sürüyordu: İlk kez bulundu.

​Toplama işlemi başladı: Tüm illerden işçi çağırıyorlar.

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gündem

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Havanın kararmasıyla helikopter müdahalesine ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladı. Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. MSB de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Soylu ise "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor
Dünya

Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde taarruz operasyonu yürüttüklerini ancak Rus birliklerinden kontrolleri geri alınan yerleşimlerin güvenlik açısından açıklanmadığını belirtti.
Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı
Gündem

Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı

İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadına giden yan yolda ağaçlık alanda erkek ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahsın, maktulün damadı olduğu belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.