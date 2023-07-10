Rusya: Ukrayna üç kritik bölgeye balistik füze saldırı girişiminde bulundu

Can kaybı ve yıkım olmadığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a Rus Hava-Uzay Komutanlığı tarafından verilen raporda 4 Ukrayna balistik füzesinin imha edildiği belirtildi.
'Can kaybı ve yıkım yok'
Ukrayna’nın dün S-200 füzeleriyle Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerindeki hedefleri vurma girişiminde bulunduğu ve Rus hava savunma sistemlerinin bu saldırı girişimini engellediği kaydedilen
Açıklamada, Gerasimov’un en kısa sürede hava saldırılarına karşı korumayı artırmak için ilave önlemler alınması talimatı verdiği kaydedildi.