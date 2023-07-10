|
Dünya

Rusya: Ukrayna üç kritik bölgeye balistik füze saldırı girişiminde bulundu

Rusya Ukrayna savaşında 500 gün geride kalırken çatışmaların şiddeti artıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine yönelik S-200 füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

13:19 . 10/07/2023 lundi
AA
Can kaybı ve yıkım olmadığı belirtildi.

Can kaybı ve yıkım olmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a Rus Hava-Uzay Komutanlığı tarafından verilen raporda 4 Ukrayna balistik füzesinin imha edildiği belirtildi.


'Can kaybı ve yıkım yok'

Ukrayna’nın dün S-200 füzeleriyle Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerindeki hedefleri vurma girişiminde bulunduğu ve Rus hava savunma sistemlerinin bu saldırı girişimini engellediği kaydedilen

açıklamada,
“Hava savunma füze sistemleriyle 2 adet S-200 füzesi, elektronik harp sistemleriyle benzer 2 füze daha imha edildi. Can kaybı ve yıkım gerçekleşmedi.”
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gerasimov’un en kısa sürede hava saldırılarına karşı korumayı artırmak için ilave önlemler alınması talimatı verdiği kaydedildi.




#Rusya Savunma Bakanlığı
#S-200
#Ukrayna
#Kaluga
#Rostov
il y a 33 minutes
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe transferi patlattı: Alexander Djiku’yu Beşiktaş’tan önce kaptı