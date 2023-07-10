Rusya: Ukrayna üç kritik bölgeye balistik füze saldırı girişiminde bulundu

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Rusya'yı seçime müdahale etmekle suçlayan ve sonrasında çark eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikada son derece dikkatli bir dil kullanmak zorundasınız" dedi. Yanlış bir şey yapılırsa bunun faturasının bir kişiye değil millete çıkacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Kalkıyorsunuz Putin'le ilgili görüş beyan ediyorsunuz. Adam 'Bizim gündemimizde yok' diyor. Bu ne demektir? Sen yalan söylüyorsun demek." ifadelerini kullandı.