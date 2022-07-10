Dünya Rusya Ukraynada ABD üretimi M-777 obüs sistemlerinin bulunduğu 2 hangarı vurduk
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 'M-777' obüs sistemlerinin bulunduğu 2 hangarı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Konstantinivka kenti yakınlarında ABD üretimi "M-777" obüs sistemlerinin bulunduğu 2 hangarı vurduklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynada ABD üretimi M-777 obüs sistemlerinin bulunduğu 2 hangarı vurduk
Arşiv

Konaşenkov, başkent Moskova'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slovyansk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliğinin geçici olarak konuşlandığı merkez ile Seramik Fabrikası'ndaki mühimmat deposunun yüksek hassasiyetli silahla vurulduğu bilgisini paylaştı.

Trump: Biden yerine seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı
DÜNYA
Trump: Biden yerine seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı

Konaşenkov, "Saldırıda 100 kadar Ukraynalı asker, ABD üretimi M-777 obüs için binden fazla roket ve Grad çok namlulu roketatar için yaklaşık 700 top imha edildi." dedi.

Ayrıca, son 24 saatte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 3 yönetim merkezi ve Harkiv bölgesinde "Kraken" taburuna ait asker ve askeri teçhizatın vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Rus hava muharebe taktik birlikleri ile topçu ve füze birlikleri, 17 yönetim merkezi ve Konstantinivka kenti yakınlarında ABD üretimi M-777 obüs sistemlerinin gizlendiği 2 hangarı yok etti." diye konuştu.

Zelenskiy çok sayıda büyükelçiyi tek tek görevinden aldı: Aralarında Almanya ve Norveç de var
DÜNYA
Zelenskiy çok sayıda büyükelçiyi tek tek görevinden aldı: Aralarında Almanya ve Norveç de var

Ukrayna ordusuna ait 2 "Su-25" ve "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirten Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 242 uçak, 137 helikopter, bin 506 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 995 tank ve zırhlı araç, 741 çok namlulu roketatar, 3 bin 127 obüs ve havan topu, 4 bin 128 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.


Rus füzesi Donetsk’te apartmanı vurdu: 6 ölü
DÜNYA
Rus füzesi Donetsk’te apartmanı vurdu: 6 ölü
Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı

Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı

​Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada.
En fazla yağış Sarıyerde

En fazla yağış Sarıyer'de

Ev ve iş yerlerini su bastı: Araçlar suda ilerlemekte zorlandı.
Karadenizdeki doğal gazı taşıyacak boruların derin sulara serimi başladı: Dışa bağımlılığın kilidini kıracak

Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutabiliyor.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak uyarısı.

​Esenyurt'u sel vurdu: Bakan Soylu'dan nakdi yardım müjdesi.

​Aralarında Almanya ve Norveç de var.

​Yeni hatırlatma dozunu kimler alacak?

Sahibinin elinden kaçan dana ortalığı birbirine kattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.