Dünya Rusya Ukraynada Çernigiv, Jitomir ve Lvivde askeri eğitim merkezlerini vurduk
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Rusya: Ukrayna'da Çernigiv, Jitomir ve Lviv'de askeri eğitim merkezlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'da Çernigiv, Jitomir, Lviv bölgelerinde askeri eğitim merkezlerini vurduklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynada Çernigiv, Jitomir ve Lvivde askeri eğitim merkezlerini vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Luhansk bölgesinde Severodentsk, Borovskoye şehirleri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrolünün, dün, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne geçtiğini hatırlatan Konaşenkov, 145 kilometrekarelik bu bölgede yaklaşık 108 bin kişinin yaşadığını bildirdi.

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Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla ve Kalibr füzeleriyle Ukrayna'da Çernigiv bölgesinde Desna yerleşim birimindeki 169. Eğitim Birliği sahası, Jitomir bölgesindeki Teterevka yerleşim biriminde 199. Hava İndirme Birliği eğitim merkezi, Lviv bölgesindeki Stariçi yakınlarında 184. Askeri Eğitim Merkezinin vurulduğunu belirten Konaşenkov, saldırılar sonucunda 65 ve 66. Motorlu Piyade Tugayları ile 46. Hava Mobil Tugaylarının savaş yeteneklerini kaybettiğini ve böylece muharebe bölgesine transferlerinin kesintiye uğradığını dile getirdi.

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Rus hava muharebe taktik birlikleriyle füze ve topçu birliklerinin saldırıları sonucunda Ukrayna askerleri ve teknik araçlarının bulunduğu 286 alan, topçu pozisyonlarının bulunduğu 62 bölge, Mıkolayiv bölgesinde 2 komuta merkezi, Luhansk'ta 4 mühimmat deposunun yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, saldırılar sonucunda 720'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini anlattı.

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Ukrayna ordusunun bir kez daha Yılan Adası'na uçak ve çok namlulu roketatarlarla başarısız bir saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Konaşenkov, "Saldırının püskürtülmesi sonucunda Pantsir-S hava savunma füze sistemi ile Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağı ve 12 roket havada vuruldu." ifadelerini kullandı.

Hava savunma füze sistemleriyle Luhansk, Herson, Harkiv bölgelerinde 8 Ukrayna insansız hava aracının yok edildiğini aktaran Konaşenkov, hava mücadelesinde Dnipro bölgesinde Zelenodolsk yerleşim biriminde Mig-29 Ukrayna savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 215 uçak, 132 helikopter, 1363 insansız hava aracı, 350 hava savunma füze sistemi, 3 bin 809 tank ve zırhlı araç, 682 çok namlulu roketatar, 3 bin 12 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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