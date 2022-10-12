Rusya Ukrayna'da pazar yerini vurdu

Hayat

Hastanelerde yeni dönem: Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek

Beyaz Reform kapsamında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile eylülde hayata geçirilen mesai saatleri dışında muayene uygulamasıyla kan, idrar tahlilleri, görüntüleme tetkikleri de mesai saatleri dışında yaptırılabilecek. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Nitelikli hekim kapasitemizle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. İmkanı olan çalışma arkadaşlarımızın da gündüz ürettiği hizmetle orantılı olarak mesai saatleri dışında da ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz" dedi.