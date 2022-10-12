Dünya Rusya Ukraynada pazar yerini vurdu
AVRUPA

Rusya Ukrayna'da pazar yerini vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Avdiyivka kentinde bir pazar yerini vurdu, 7 kişi hayatını kaybetti. Moskova geçtiğimiz gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı da düzenlemişti.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Ukraynada pazar yerini vurdu
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Kiev'e düzenlenen peş peşe saldırılar ile gerilimin hat safhaya ulaştığı Rusya - Ukrayna hattında yeni bir saldırı haberi geldi. Rusya'ya ait güçlerin Ukrayna'da Avdiyivka şehrinde pazar yerini vurduğu bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

  • Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulması ile tansiyonun yükseldiği bölgede Moskova geçtiğimiz gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlemişti.

Saldırılarda şu ana kadar 19 kişi hayatını kaybederken, 105 kişi de yaralandı.

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