Rusya Ukrayna'da pazar yerini vurdu

Kiev'e düzenlenen peş peşe saldırılar ile gerilimin hat safhaya ulaştığı Rusya - Ukrayna hattında yeni bir saldırı haberi geldi. Rusya'ya ait güçlerin Ukrayna'da Avdiyivka şehrinde pazar yerini vurduğu bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.
- Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulması ile tansiyonun yükseldiği bölgede Moskova geçtiğimiz gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlemişti.
Saldırılarda şu ana kadar 19 kişi hayatını kaybederken, 105 kişi de yaralandı.