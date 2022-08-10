Rusya, Ukrayna'da savaşırlarsa mahkumlara özgürlük sağlıyor

Rus ordusu tarafında yaşanan krizlerden birisi de personel eksikliği. Bu sorunu çözmek amacıyla Rus Hükümeti ilginç bir karara imza attı.

Mahkumlar 218 bin Rus Rublesi (65 bin TL) maaş karşılığında savaşa dahil olabilecek, eğer savaştan 6 ay sonunda sağ dönmeyi başarırlar ise de af yasası ile serbest bırakılacaklar.

Rus Ordusunun mahkumları "Ukraynalı nazileri öldürmeye gidiyoruz" diyerek teşvik ettiği söyleniyor.

Anlaşmalar kağıda dökülmeyecek

Yablonevka,Obukhovo ve Fornosovo cezaevlerinde işe alımlar başladı. Bir mahkum yakınının yaptığı açıklamada "Müfettişler Cuma akşamı Yablonevka'ya geldi. Hükümlülerle konuşup onlardan vatanı savunmalarını istediler" dedi ve sözlerine şöyle devam etti,

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"Mahkumlara Nazi'leri bulmanın kolay olmadığı bu yüzden de herkesin geri dönemeyeceği söylendi. Yetkililer gidenlerden sadece yüzde 20'sinin dönmesini beklediklerini açıkladılar. Hayatta kalan mahkumların cezaları affedilecek ve 200 bin Ruble ödül verilecek. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de 5 milyon Ruble ödeme yapılması sözü verildi. Ama bu anlaşmaların hepsi sadece sözde olacak ve hiçbir şekilde kağıda dökülmeyecek"

Putin'in planları yolunda gitmiyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin de (FSB) planlamanın içinde olduğu iddia edilirken Batı medyası beklenmedik hamlenin Putin'in çaresizliğinden kaynaklandığını yazdı.

Rusya'da ilk başta başlatılan askere alım kampanyası sadece daha önce askerlik yapanlar içindi. Ancak ağır kayıplarla devam eden savaşın 5. ayında ordunun kapıları mahkumlara bile açıldı.