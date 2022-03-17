Rusya, Ukrayna’da son 24 saatte 46 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

Gazeteciden Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'yu kızdıran sözler

Kiev'de bir gazetecinin sözleri, Belediye Başkanı ve eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko'yu kızdırdı.



Gazetecinin, 'Putin sadece askeri noktaları hedef aldığın söylüyor.' sözleri üzerine lafa giren Vitali Kliçko, 'Bu saçmalık. Nerede askeri hedef? Bu binalar mı askeri hedef?' diyerek tepki gösterdi.