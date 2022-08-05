Dünya Rusya Ukraynada toplam 3 bin 267 obüs ve havan topu imha ettik
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 267 obüs ve havan topu imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3 bin 267 obüs ve havan topunun yok edildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynada toplam 3 bin 267 obüs ve havan topu imha ettik
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Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 44. Topçu Tugayı'nın geçici pozisyonları ile mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendiğini söyledi.

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Konaşenkov, "Bu saldırıda 150'ye kadar askerin yanı sıra 2 'M777' Amerikan obüs sistemi ve bu sistemler için 1500'e kadar mühimmat, 6 'Msta-B' obüs sistemi, çeşitli modifikasyonlara sahip 8 topçu, yaklaşık 350 'Grad' çok namlulu roketatar füzesi ve 7 insansız hava aracı yok edildi." dedi.

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Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 yönetim merkezi ile 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve 4 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, şu şekilde devam etti:

  • "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 261 uçak, 145 helikopter, 1685 insansız hava aracı, 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 254 tank ve zırhlı araç, 789 çok namlulu roketatar, 3 bin 267 obüs ve havan topu ve 4 bin 716 özel askeri araç yok edildi."
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