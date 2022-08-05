Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 267 obüs ve havan topu imha ettik

Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 44. Topçu Tugayı'nın geçici pozisyonları ile mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendiğini söyledi.

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Konaşenkov, "Bu saldırıda 150'ye kadar askerin yanı sıra 2 'M777' Amerikan obüs sistemi ve bu sistemler için 1500'e kadar mühimmat, 6 'Msta-B' obüs sistemi, çeşitli modifikasyonlara sahip 8 topçu, yaklaşık 350 'Grad' çok namlulu roketatar füzesi ve 7 insansız hava aracı yok edildi." dedi.

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Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 yönetim merkezi ile 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve 4 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, şu şekilde devam etti:

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