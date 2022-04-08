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Dünya Rusya Ukraynanın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu 30 ölü
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Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 30 ölü

Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu. Saldırıda tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Ukraynanın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 30 ölü
Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 30 ölü

Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

30 ÖLÜ 100 YARALI

Ukrayna Demiryollarının Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kramatorsk tren garına 2 füze isabet etti. İlk belirlemelere göre, 30'dan fazla sivil öldü, 100'den fazla sivil yaralandı." ifadesine yer verildi.

SİVİLLERİN YERDE YATTIKLARI GÖRÜLÜYOR

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

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