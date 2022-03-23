Dünya Rusya, Ukraynaya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi
ASYA

Rusya, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırıları yapıldığını açıkladı. Rusya’nın kullandığı Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzelerinin 2 bin 500 kilometre menzili bulunuyor. Savaş gemileri ve denizaltılardan kara hedeflerine atılan füzeler yerden 50 kilometre yükseklikte seyrederek hedefe ulaşıyor.

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Haber Merkezi İHA
Rusya, Ukraynaya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi
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Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam eden Rusya, füze saldırılarını da yoğunlaştırdı. Denizden seyir füzeleri fırlatan Rusya, füzeler ile Ukrayna’daki askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın askeri altyapısının yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeler ile gemiden vurulduğu belirtildi.

Rusya Ukrayna’ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi
OYNAT 00:55
Rusya Ukrayna’ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi
Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam eden Rusya, füze saldırılarını da yoğunlaştırdı. Denizden seyir füzeleri fırlatan Rusya, füzeler ile Ukrayna'daki askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın askeri altyapısının yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeler ile gemiden vurulduğu belirtildi.

Rusya'nın kullandığı Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzelerinin 2 bin 500 kilometre menzili bulunuyor. Savaş gemileri ve denizaltılardan kara hedeflerine atılan füzeler yerden 50 kilometre yükseklikte seyrederek hedefe ulaşıyor. Rusya, Kalibr füzelerini ilk kez 2015 yılında Suriye'de kullanmıştı.

Rus ordusu Ukrayna’nın, Karadeniz’e kıyısı olan Odessa'yı da füzelerle vuruyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Bastion Kıyı Savunma Füze Sistemi ile Odessa'yı vurduklarını duyurdu.

Rusya’nın kullandığı Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzelerinin 2 bin 500 kilometre menzili bulunuyor. Savaş gemileri ve denizaltılardan kara hedeflerine atılan füzeler yerden 50 kilometre yükseklikte seyrederek hedefe ulaşıyor. Rusya, Kalibr füzelerini ilk kez 2015 yılında Suriye’de kullanmıştı.

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