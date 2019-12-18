Dünya Rusya, Ukraynaya yaptırımları genişletti Bir çok ürün kısıtlandı
ASYA

Rusya, Ukrayna’ya yaptırımları genişletti: Bir çok ürün kısıtlandı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi krizden sonra Ukrayna’da iç savaşın patlak vermesinden sonra her iki ülke karşılıklı olarak birbirine yaptırım uygulamaya devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Ukrayna’nın Rusya’ya sattığı birçok ürüne kısıtlama getiren karar da onaylandı.
Ukrayna’nın Rusya’ya sattığı birçok ürüne kısıtlama getiren karar da onaylandı.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Ukrayna için hazırlanan yaptırım genişletme taslağını imzalayarak onayladı.

Rus asker Ukrayna casusu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı
DÜNYA
Rus asker Ukrayna casusu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı
  • Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Ukrayna vatandaşı birçok iş adamının ülkeye girişini yasaklarken, ticaret yapılan birçok alanda da ülkeye ithalat yapılmasına engel olan kararnameye imzasını attı. Medvedev’in imzaladığı kararnameye göre Rusya’ya girişi yasaklanan Ukrayna vatandaşlarının sayısı 570’e ulaştı.

Rusya ve Ukrayna esir takası yaptı
DÜNYA
Rusya ve Ukrayna esir takası yaptı

Ukrayna’nın Rusya’ya sattığı birçok ürüne kısıtlama getiren karar da onaylandı. Buna göre bundan sonra Ukrayna Rusya’ya glikoz şurubu, fruktoz, nişasta, tıbbi hava tüpleri, hemostatik turnike olarak bilinen askeri malzeme, tıbbi ısıtıcılar ile birçok tıbbi ürün ve cihazı satamayacak.

Medvedev’in geçtiğimiz yıl imzaladığı kararname ile de Ukrayna’dan Rusya’ya buğday, ayçiçek yağı, şeker, sebze, meyve, traktör, kağıt, türbin, mobilya gibi birçok ürünün satışı yasaklanmıştı.

Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı 'insan kaçakçısı suç çetesi' yakalandı
DÜNYA
Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı 'insan kaçakçısı suç çetesi' yakalandı
Uludağda ikinci ceset de bulundu

Uludağ'da ikinci ceset de bulundu

Kaybolan dağcıları arama çalışmalarında yeni gelişme.
Bu acıya can dayanmaz

Bu acıya can dayanmaz

Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü.
Trafik canavarından skandal savunma

Trafik canavarından
skandal savunma

"Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm."
Sevr'i ters köşe ettik

Sevr'i ters köşe ettik

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Savaş çıkacak<br>diye yapıldı

Savaş çıkacak
diye yapıldı

​'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi.
İlk dava açıldı

İlk dava açıldı

​Teknoloji devlerinin kararttığı hayatlar: Kongo'nun çocuk işçileri

Elimizdeki ekranlar deccaldir!

Elimizdeki ekranlar deccaldir!

Bu röportajı okuduktan sonra elinizdeki telefonla olan bağınızı gözden geçireceksiniz.

Kredi kartı<br>bilginizi kaptırmayın

Kredi kartı
bilginizi kaptırmayın

​Online platformlarda alışveriş yapanlara kritik uyarı.
Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.
Gizemli çukurlar

Gizemli çukurlar

B​üyükada'da ormanlık alanda iki derin çukur kazıldı.
PKK taktik mi değiştiriyor?

PKK taktik mi değiştiriyor?

Ele geçirilen silahlar 'taktik' değişikliğinin habercisi olabilir.
Hava yastığına<br>köpük sıkan bile var

Hava yastığına
köpük sıkan bile var

Satış ve fiyat arttı, ortaya çıkan yöntemler şaşırttı.
Dev birleşme tamam

Dev birleşme tamam

Dünyanın en büyük 4'üncü otomobil üreticisi oldu
Libya için<br>tarih verildi

Libya için
tarih verildi

​​Tüm hazırlıklar tamam, kritik bölgede sondaj başlıyor.
FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım!

FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım!

​İstanbul'dan Kıbrıs'a gidecek uçakta panik anları kamerada.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.