Rusya Ukrayna'yı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ülkenin birçok noktasının vurulduğunu ifade eden Zelenski, saldırılarda bir hastanenin de hasar aldığını belirtti.

Açıklamasında, “Gece Rus birlikleri Kiev, Dnipro, Sumy, Khmelnytsky bölgesi ve ülkemizin diğer bölgelerini vurdu. Dnipro'da Ukrayna'nın en önemli hastanelerinden biri olan Mechnikov Hastanesi ve sıradan konut binaları hasar gördü. Maalesef biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de bu Rus saldırısı bir kızın hayatını aldı; kız henüz 14 yaşındaydı. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim. Bu darbelerden çok sayıda kişi yaralandı. Hepsine gerekli yardımlar yapıldı” dedi.