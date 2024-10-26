Rusya Ukrayna'yı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentinde bulunan I.Mechnikov Bölge Hastanesi yakınlarına roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu 20 sivil yaralanırken, sivil altyapıya yönelik önemli hasara yol açarak birçok yapı ve aracı tahrip etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kiev, Dnipro, Sumy ve Khmelnytsky bölgelerine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkenin birçok noktasının vurulduğunu ifade eden Zelenski, saldırılarda bir hastanenin de hasar aldığını belirtti.
Açıklamasında, “Gece Rus birlikleri Kiev, Dnipro, Sumy, Khmelnytsky bölgesi ve ülkemizin diğer bölgelerini vurdu. Dnipro'da Ukrayna'nın en önemli hastanelerinden biri olan Mechnikov Hastanesi ve sıradan konut binaları hasar gördü. Maalesef biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de bu Rus saldırısı bir kızın hayatını aldı; kız henüz 14 yaşındaydı. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim. Bu darbelerden çok sayıda kişi yaralandı. Hepsine gerekli yardımlar yapıldı” dedi.