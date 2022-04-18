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Dünya Rusya uyardı Ukrayna Paskalya Bayramında "provokasyonlar" yapacak
AVRUPA

Rusya uyardı: Ukrayna Paskalya Bayramı'nda "provokasyonlar" yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Batılı ülkelerin desteğiyle bazı bölgelerde Hıristiyan Ortodoksların 24 Nisan'da kutlanan Paskalya Bayramı'nda "provokasyonlar" yapacağını ileri sürdü.

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Haber Merkezi AA
Rusya uyardı: Ukrayna Paskalya Bayramında provokasyonlar yapacak
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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Mizintsev, Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" yapacağını savunarak, "Kiev rejimi, bazı Batılı ülkelerin desteği ile Zaporijya, Mıkolayiv, Odessa ve Harkiv bölgelerinde çok sayıda sivilin ölümüyle ilgili korkunç provokasyonların hazırlıklarını tamamlıyor.

  • Bunun için Paskalya gecesinde (24 Nisan) Ortodoks kiliselerine yönelik saldırı düzenleme amacıyla 70'ten fazla grup oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Bunun, Rusya'yı "Ukraynalı sivilleri öldürmekle suçlamak" için yapılacağını savunan Mizintsev, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve diğer uluslararası örgütlere, Kiev yönetimini bu tür eylemlerden vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulundu.

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