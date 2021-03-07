Dünya Rusya ve Belarus 3 kritik noktaya savaş eğitim merkezi kuruyor
AVRUPA

Rusya ve Belarus 3 kritik noktaya savaş eğitim merkezi kuruyor

Rusya ve Belarus yeni bir askeri işbirliği anlaşmasına imza atarak Belarus’ta 1 ve Rusya’da 2 ayrı bölgede savaş eğitim merkezi kurma kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından anlaşmaya dair yapılan açıklamada, “Şoygu ile Khrenin, Moskova’da yaptıkları toplantıda her 2 ülkenin ordularının ortak eğitimi için 3 muharebe eğitim merkezi kurulması konusunda anlaşma imzaladı” denildi.

Haber Merkezi İHA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Moskova’da bir araya gelerek kritik bir anlaşmaya imza attı.

Batılı ülkeleri kendilerine karşı tehdit unsuru olarak gören Belarus ve Rusya yapılan anlaşma ile 3 kritik bölgeye askeri savaş merkez kurma kararı aldı. Anlaşmaya göre bu askeri merkezlerden biri Belarus’un sürekli gerilim yaşadığı Polonya sınırındaki Grodno Bölgesi’ne kurulacak.

Diğer 2 savaş eğitim merkezi ise Rusya sınırları içerisinde yer alacak. Bu bölgelerden biri, Rusya’nın en güçlü askeri birliklerinin bulunduğu noktalardan Nizhny Novgorod bölgesi, diğeri ise Rusya’nın Polonya sınırındaki Kaliningrad bölgesi oldu.

Rusya'dan Kırım halkının milli lideri Kırımoğlu'na giriş yasağı: 2034'e kadar uzatıldı
DÜNYA
Rusya'dan Kırım halkının milli lideri Kırımoğlu'na giriş yasağı: 2034'e kadar uzatıldı

2021’de askeri tatbikatlara devam edilecek

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından anlaşmaya dair yapılan açıklamada, “Şoygu ile Khrenin, Moskova’da yaptıkları toplantıda her 2 ülkenin ordularının ortak eğitimi için 3 muharebe eğitim merkezi kurulması konusunda anlaşma imzaladı” denildi.

Başta Polonya ve Baltık ülkeleri olmak üzere batılı ülkelerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı muhalif liderleri desteklemesi üzerine Belarus ile batılı ülkeler arasında gerilim artmıştı. Moskova ile yakın ilişkileri olan Lukaşenko, 2 ülke arasındaki askeri işbirliklerinin arttırılması yönünde çalışmalarda bulunmuştu.

Rusya 3 Kırım Tatar Türkü'ne terör suçlamasıyla hapis cezası verdi
DÜNYA
Rusya 3 Kırım Tatar Türkü'ne terör suçlamasıyla hapis cezası verdi

ABD'den Rusya'ya Navalnıy yaptırımı
DÜNYA
ABD'den Rusya'ya Navalnıy yaptırımı

Abone Ol Google News
Allahına gurban Erdoğan

"Allah'ına gurban Erdoğan"

​ABD'deki çirkin reklama Malatya'dan cevap.
Bu mesaja kanmayın

Bu mesaja kanmayın

​Whatsapp'ta '8 Mart hediyesi' yalanı...
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

​Eski eşini öldüresiye dövdü: Kendini böyle savundu
Birleşik Avrupa hayalinin sonu

Birleşik Avrupa hayalinin sonu

​İngilizlerden sonra İtalyanlar da birlikten çekiliyor.

​Kırk iki yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.