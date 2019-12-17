Rusya ve Esed rejimi güçlerinden ortak askeri tatbikat: Doğu Akdeniz’de başladı

Rus Donanması ile Şam rejimine ait deniz kuvvetleri Doğu Akdeniz’de ortak askeri tatbikat başlattı.
- Denizde top atışları ve ortak manevra çalışmaları yapılacağını kaydeden Yuldaşyev, yasa dışı silahlı gruplar ve insansız hava araçları ile mücadele konularında çalışmalar yapılacağını aktardı.
Tatbikata katılan personel, gemi ve uçakların sayısı ile tatbikatın süresi hakkında bilgi verilmedi.
Suriye’deki Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üssünde 2015’ten bu yana Rus savaş gemisi ve uçakları bulunuyor.