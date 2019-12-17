Rusya ve Esed rejimi güçlerinden ortak askeri tatbikat: Doğu Akdeniz’de başladı Tatbikat komutanı Amiral Aleksandr Yuldaşyev Rus basınına yaptığı açıklamada, tatbikata Rus savaş gemileri, Hmeymim üssünden savaş uçakları, hücumbotlar, Suriye tarafından ise mayın tarama gemilerinin katıldığını bildirdi.

Haber Merkezi 17 Aralık 2019, 12:00 Son Güncelleme: 17 Aralık 2019, 14:54 AA