Dünya Rusya ve Esedin saldırısında ölü sayısı 50ye yükseldi
ORTADOĞU

Rusya ve Esed'in saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirildi.
İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirildi.

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman, Serakib, Bıdama ve Kefrenbil ile Keferruma ilçesine gün boyu kesintisiz süren hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 50'ye ulaştı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ölen sivillerin sayısı 31'den 39'a yükseldi.

Esed rejiminin Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 7, Bıdama ilçesinde 1, Keferenbil ilçesinde 1 ve Keferruma beldesinde 2 sivil yaşamını yitirdi. Böylece gün boyu kesintisiz süren hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Son iki günde 67 sivil öldü

  • Sivil Savunma'nın Serakib ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Son 2 günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim birimlerine düzenlenen hava saldırılarında 67 sivil öldü.
  • Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi de Marratinnuman ilçesine yapılan saldırıların Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Serakib, Bidama, Kefrenbil ilçeleri ile Keferruma beldesindeki saldırıyı ise Esed rejiminin düzenlediğini bildirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

REKLAM

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Pençe Harekatı'nda kayaların arasında gizlenmiş mühimmatlar bulundu
GÜNDEM
Pençe Harekatı'nda kayaların arasında gizlenmiş mühimmatlar bulundu
Ceylanpınarın karşılığı verildi

Ceylanpınar'ın karşılığı verildi

Ağır silahlarla ateş altına alınan bölgede yedi hedef imha edildi.
İdlibde bilanço ağırlaşıyor

İdlib'de bilanço ağırlaşıyor

Hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.
Ceylanpınara roket atıldı

Ceylanpınar'a roket atıldı

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da Suriye toplantısı

Ankara'da Suriye toplantısı

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti.
8 terörist etkisiz

8 terörist etkisiz

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı.
Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Suudi gazeteci İsrail'in daveti ile gelmişti.

Motorine indirim

Motorine indirim

Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

Boş kontenjanlar açıklandı

Boş kontenjanlar açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-Okul'da yayımlandı.
Uçaktan düştü

Uçaktan düştü

​Evin çatı ve tavanını deldi.
Faturalar sadeleşecek

Faturalar sadeleşecek

​Basit ve anlaşılabilir fatura uygulamasına geçilecek.
Düzce'den <br>bir acı haber daha

Düzce'den
bir acı haber daha

Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzonspor'a <br>güçlü rakip

Trabzonspor'a
güçlü rakip

​UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu.
Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarlada 5<br>halde 100 lira

Tarlada 5
halde 100 lira

​Çiftçiyi isyan ettiren fark: Yetkililer konuya el atsın.
İki kuruma<br>soruşturma açıldı

İki kuruma
soruşturma açıldı

Fahiş fiyatlı hizmet bedeli ve uygulama tespit edildi

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.