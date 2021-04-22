Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon düşüyor Putin, Zelenskiyi Moskovaya davet etti
ASYA

Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon düşüyor: Putin, Zelenskiy’i Moskova’ya davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i başkent Moskova’ya davet etti. Putin, "Ukrayna ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsa Ukrayna Devlet Başkanı’nı kendisi için uygun olan herhangi bir zamanda Moskova’da kabul edebiliriz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon düşüyor: Putin, Zelenskiy’i Moskova’ya davet etti
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko’yu Rusya’da misafir etti. İkilinin görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Lukaşenko, "Zelenskiy’nin artık diplomatik bir şekilde davranmayı öğrenmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullanırken, Putin ise, "Ukrayna ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsa Ukrayna Devlet Başkanı’nı kendisi için uygun olan herhangi bir zamanda Moskova’da kabul edebiliriz" dedi.

"Ukrayna ikili ilişkileri bozacak adımlar attı"

Putin, "Ukrayna, Rusya ile arasındaki ilişkileri bozacak adımlar attı. Rus Ortodoks Kiliselerini yok etmeye yönelik aldığı kararlar, Ukrayna’da Rusça konuşanlara, Rusçaya ve Rusya vatandaşlarına karşı yapılan davranışlar, ikili ilişkilerin bozulmasına yönelik atılan adımlardır. Buluşalım ancak ne konuşacağız? Donbas’taki problemin çözümünü konuşacaksak Zelenskiy önce Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle bir araya gelmeli ve ondan sonra Rusya gibi üçüncü ülkelerle görüşmeli. Donbas’ta önce bu yöneticilerle görüşülmeli buradan başlanılmalı sonra da Rusya’yla görüşülmeli" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Ukrayna yakınlarında konuşlu bazı birliklerini geri çekiyor"

Kırım’da başlatılan geniş çaplı askeri tatbikatı denetlemek üzere bölgeye gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, durum değerlendirmesinde bulunmuş, Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını dile getirmişti. Şoygu, "Denetim hedeflerine eksiksiz olarak ulaşıldığına inanıyorum. Birliklerimiz, ülkeyi güvenilir bir şekilde savunma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bu kapsamda Güney ve Batı Askeri Bölgelerdeki ani denetimleri sona erdirmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Şoygu, bölgedeki tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs’a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat verdiğini belirtmişti.
Zelenskiy, Putin’i Donbas’a çağırmıştı
Tansiyonun yüksek olduğu Moskova-Kiev hattında yaşanan son gelişmede dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, "Ukrayna ve Rusya ortak geçmişleri aynı olmasına rağmen geleceğe farklı bakıyorlar. Sayın Putin, Ukrayna’ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbas’ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.

Çekya Rus diplomatları sınır dışı etmeye devam kararı aldıklarını açıkladı
DÜNYA
Çekya Rus diplomatları sınır dışı etmeye devam kararı aldıklarını açıkladı
Abone Ol Google News
Japonyada çifte mutasyon alarmı

Japonya'da "çifte mutasyon" alarmı

Virüsün yayılmasını önlemek için yeni OHAL kapıda.
Tim iş başında

Tim iş başında

​73 yaşındaki Şaban Amca önce ikna oldu sonra aşı.
Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadesi alınan emekli amiraller Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı.

​Vaka sayısında ciddi düşüş başladı.

Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.
Kuyruk 5 kilometreyi buldu

Kuyruk 5 kilometreyi buldu

​Vatandaşlar, 3 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.