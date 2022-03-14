Rusya 'Yerlerini biliyoruz' diyerek uyardı: Ukrayna'daki paralı askerlere saldırı düzenleyeceğiz

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamada bulundu.

Rusya ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait 145 insansız hava aracı (İHA), 1298 tank ve çeşitli zırhlı araç, 124 çok namlulu roketatar, 469 obüs ve havan topu, 1047 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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"SAVUNMA SANAYİİ FABRİKALARINI İMHA EDECEĞİZ"

Ukrayna'nın, Donetsk kentine misket bombasıyla saldırı düzenlediğini ifade eden Konaşenkov, Rus ordusunun, Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren fabrikalarını imha edeceğini söyledi.

Konaşenkov, "Bu tür işletmelerde çalışan ve işletmelerin etrafındaki evlerde yaşayanları, tehlikeli olan bölgeleri terk etmeye çağırıyoruz." dedi.

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"BATILI ÜLKELER PARALI SAVAŞÇI GÖNDERİYOR"

Ukrayna'da yabancı uyruklu paralı savaşçıların bulunduğuna dikkati çeken Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Bazı Batılı ülkeler, kendi vatandaşlarının paralı savaşçı olarak Ukrayna'ya devlet düzeyinde gitmesini teşvik ediyor. Bu yabancı uyrukluların ileride ölmesinden kendi ülkeleri sorumlu olacak. Tüm yabancı paralı savaşçıların Ukrayna'da bulundukları yerleri biliyoruz. Bu yerlere saldırılar düzenleyeceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatını vermişti.

OYNAT 00:48 Ukrayna'ya ait zırhlı araçların Rus tanklarını imha ettiği anlar Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere düzenledikleri saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Azov Taburu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuna ait mayınlara karşı dayanıklı Typhoon tipi zırhlı aracın, dört zırhlı araç ve iki adet BBM tipi zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:50 Rusya'nın bombalı saldırısı sonucu yaşanan can pazarı kamerada Rusya'nın stratejik askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef alması sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor. Rusya'nın vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde de çok sayıda sivil yerleşim alanı zarar gördü. Olay yerine gelen arama kurtarma ekibi enkaz altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. BiP'te paylaş

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