Rusya: YPG/PYD çekilmeye başlıyor, Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgeleri terk ediyor

Soçi'de gündem Adana Mutabakatı: Anlaşmanın içeriğinde neler var?

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde YPG'ye verilen 120 saatlik mühlet doldu. Bu sürenin tamamlandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rus lider Putin'le çok kritik zirve gerçekleştirdi. İki liderin masasında Adana Mutabakatı vardı. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatte Türkiye'nin elini güçlendiren Adana Mutabakatı'nın tarihsel sürecini ve detaylarını sizler için anlattık.