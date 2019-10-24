Dünya Rusya YPG/PYD çekilmeye başlıyor, Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgeleri terk ediyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rusya: YPG/PYD çekilmeye başlıyor, Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgeleri terk ediyor

Rusya: YPG/PYD çekilmeye başlıyor, Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgeleri terk ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, YPG'nin Türkiye- Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladığını aktardı.

Haber Merkezi Reuters
Terör örgütü, bölgeleri terk ediyor.
Terör örgütü, bölgeleri terk ediyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladıklarını, Soçi’de varılan mutabakatın uygulandığını ifade etti.

Soçi'de gündem Adana Mutabakatı: Anlaşmanın içeriğinde neler var?
OYNAT 02:21
Soçi'de gündem Adana Mutabakatı: Anlaşmanın içeriğinde neler var?
ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde YPG'ye verilen 120 saatlik mühlet doldu. Bu sürenin tamamlandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rus lider Putin'le çok kritik zirve gerçekleştirdi. İki liderin masasında Adana Mutabakatı vardı. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatte Türkiye'nin elini güçlendiren Adana Mutabakatı'nın tarihsel sürecini ve detaylarını sizler için anlattık.
  • Rus haber ajansı Interfax’ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye sınırından çekilmeye başladıklarını duyurdu.

Soçi’de verilen süre başladı
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Soçi’de verilen süre başladı

Soçi’de varılan mutabakat doğrultusunda ilerlendiğini ifade eden Verşinin, mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, Kamışlı şehri haricinde yapılacak olan Türk-Rus ortak devriyesinin bitiş tarihinin belli olmadığını söyledi.

Soçi Anlaşması
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