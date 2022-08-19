Dünya Rusya Zaporijya Nükleer Santralinin silahsızlandırılması çağrılarını reddetti
AVRUPA

Rusya Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını reddederek, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Zaporijya Nükleer Santralinin silahsızlandırılması çağrılarını reddetti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, Guterres, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne verilen herhangi bir zarar intihar olur" dedi.

Rusya’dan yanıt gecikmedi

Rusya, mart ayından bu yana kontrolünü elinde tuttuğu Zaporijya Nükleer Santrali’nin silahsızlandırılması ve santral çevresinde silahsız bölge oluşturulması çağrılarını reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.

Nechayev, Rusya’nın durumu incelemek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) temsilcilerinin çok yakın zamanda tesisi ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

"Tesis askeri saldırıların hedefi"

Nükleer santralde çalışan Ukraynalı işçiler, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda tesiste nükleer bir facia yaşanabileceği uyarısında bulunarak, “tesisin sürekli askeri saldırıların hedefi" olduğunu ifade etmişti.

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