Dünya Rusyada 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü 8 ölü
ASYA

Rusya’da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü

Rusya’nın Kamçatka yarımadasında 16 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi helikopterin göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Rusya’da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü
Arşiv

Rusya’nın uzakdoğusundaki Kamçatka yarımadasında 3’ü mürettebat, 13’ü turist olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi helikopter turistik bir gezi kapsamında Kronotsky doğa rezervinden geçerken Kuril Gölü’ne düştü.

8 kişi hayatını kaybetti

Vityaz-Aero şirketine ait helikopterin, Petropavlovsk-Kamchatsky kenti yakınlarındaki bir yanardağ olan Khodutka’ya doğru hareket ederken irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü belirtilirken, olayda 8 kişinin 125 metre derinliğe gömülen helikopterin içinden çıkamadığı için hayatını kaybettiği bildirildi. Yolcular arasında bir de çocuk bulunduğu öğrenildi.

Yaralıların durumu iyi


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin düşen helikopterin enkazına 5 dakika içinde ulaştığı ve yaralıları hemen göl üzerinden alarak hastaneye sevk ettiği açıklanırken, kazadan yaralı olarak kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı


Helikopterin genel bakımlarının geçtiğimiz yıl yapıldığı ve yola çıkmadan önce de kontrollerin usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Uçağın motor arızası veya pilotaj hatası sonucu düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ise 125 metre derinliğe gömülen helikopterdeki 8 kişinin cesedini çıkarmak için çalışma başlattı.

Rusya'da askeri helikopter düştü: 3 kişi öldü
DÜNYA
Rusya'da askeri helikopter düştü: 3 kişi öldü

Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza: Rus askerler helikopterden sarkıtılan halattan düştü
OYNAT 00:45
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza: Rus askerler helikopterden sarkıtılan halattan düştü
Rusya'da tatbikat sırasında 2 ulusal muhafız, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti. Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları'nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu. İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.


Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Endişeli bekleyişte mutlu son

Endişeli bekleyişte mutlu son

​24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı.
Devlet tüm imkanlarıyla seferber

'Devlet tüm imkanlarıyla seferber'

​Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü.

​span>Ankara Emniyeti'nden Altındağ'daki olayla ilgili açıklama/span>

​Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Kestel'de ölümsüzleşti

85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı.

​Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Yüz yüze eğitimde büyük tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.