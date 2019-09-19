Dünya Rusyada 6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı
AVRUPA

Rusya’da 6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

Rusya’da 6 yaşındaki bir çocuk evde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin cesediyle tam 5 gün boyunca yaşadı. Çocuğun rehabilitasyon merkezinde kontrol altında tutulacağı açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Eve giden öğretmenler, gelen koku üzerinde polis çağırdı. Güvenlik güçleri, 5 yaşındaki çocuğu ölen annesinin yanı başında buldu.
Eve giden öğretmenler, gelen koku üzerinde polis çağırdı. Güvenlik güçleri, 5 yaşındaki çocuğu ölen annesinin yanı başında buldu.

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin Yanaul kentinde bir anne 6 yaşındaki çocuğu yanındayken evde kalp krizi geçirdi.

O an kimseden yardım isteyemeyen kadın, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kadının ölmesinin ardından çocuk evde tek başına günlerce aç ve susuz kaldı.

Evden gelen kokular üzerinde fark etti

Çocuğun anaokulu öğretmenleri ise okula gitmemesi üzerine şüphelendi. Eve giden öğretmenler kapıya ulaştıklarında evden koku geldiğini fark edip polis çağırdı.

Annesinin cesedinin başında günlerce oturdu

Polisler kapıyı kırıp içeri girince annenin cesedinin başında oturan oğlunu gördü. Olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisine önce Yanaul’da bulunan bir hastanede başlanırken, çocuğun sonrasında Ufa şehrinde bulunan bir hastaneye sevk edildiği ve rehabilitasyon merkezinde kontrol altında tutulacağı açıklandı.

  • Kadın ile eşinin daha önce ayrıldığı, kadının oğluyla 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairede yaşadığı öğrenildi.
4 bin kaçak tespit edildi

4 bin kaçak tespit edildi

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.
Metrobüstekiyer kavgasında kan aktı

Metrobüsteki
yer kavgasında kan aktı

Polis metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Netanyahununtelefonlarına çıkmıyor

Netanyahu'nun
telefonlarına çıkmıyor

​Amerika bu krizi konuşuyor.
Dolara yeni hamle

Dolara yeni hamle

Merkez Bankası gecelik faizi indirdiğini açıkladı.
Hannibal damat

Hannibal damat

Isırarak dudağını parçalamıştı: Cezası belli oldu...
Yarına dikkat!

Yarına dikkat!

​Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı yapıldı.

Kılavuz tren<br>raydan çıktı

Kılavuz tren
raydan çıktı

Bilecik'teki kazada 2 makinist hayatını kaybetti.
FIFA üstünü çizdi: <br>"Tekrar edilmez!"

FIFA üstünü çizdi:
"Tekrar edilmez!"

​Avrupa'daki örneklerle maç tekrarı iddialarını masaya yatırdık.
Adeta<br>terör estirdiler

Adeta
terör estirdiler

İstanbul'un göbeğinde silahlı düğün konvoyu.
İzlediği tek <br>Galatasaraylı

İzlediği tek
Galatasaraylı

Belçika'daki mücadeleyi tribünden takip etti.
Belediyeleri<br>Kandil yönetiyor

Belediyeleri
Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'da bombalı saldırı

Hastanenin hedef alındığı saldırıda 30 kişi öldü.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

Güvenli bölge konusunda yine uyarıda bulundu.
Erdoğan paylaştı

Erdoğan paylaştı

​Vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı yad etti.
Tek telefonla gireriz

Tek telefonla gireriz

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.