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Dünya Rusyada bir ilk Yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınacak
ASYA

Rusya'da bir ilk: Yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında yüksek gelirli Rusya vatandaşlarından alınan verginin artırılmasını öngören yasayı imzaladı.

Haber Merkezi Diğer
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Rusya'da yüksek gelirli vatandaşlardan alınan verginin artırılmasını öngören yasa imzalandı.

19 YIL SONRA İLK

2001 yılında yine Putin döneminde herkesten aynı oranda gelir vergisi alınmasını öngören düzenlemeden bu yana Rusya'da ilk kez yüksek gelirliden daha fazla vergi alınması yönünde adım atıldı.

Sputnik'in haberine göre Haziran ayında ulusa sesleniş konuşması sırasında 5 milyon rublenin (65 bin dolar) üzerinde kazancı olanların gelir vergisinin yüzde 13'ten 15'e çıkarılmasını teklif eden Putin, ilgili yasayı imzalayarak bu önerisini hayata geçirdi.

YÜZDE 15 ORANINDA VERGİ ALINACAK

Yasaya göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüksek gelirli Rusya vatandaşlarından yüzde 15 oranında gelir vergisi tahsil edilecek. Yeni yasanın uygulanmasıyla birlikte devletin kasasına 2021 yılında 60, 2020'de 64 ve 2022'de 68.5 milyar ruble ek kaynak gireceği tahmin ediliyor.

Putin'in daha önceki açıklamasına göre yüksek gelirli vatandaşlardan elde edilecek ek vergi geliri, ağır ve ender görülen hastalıkları olan çocukların tedavisi için kullanılacak.

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