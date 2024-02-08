Rusya'da devlet başkanlığı seçimi için geri sayım: Putin dahil 4 aday yarışacak

Buna göre, devlet başkanı koltuğu için mevcut

Rusya Devlet Başkanı Putin

, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy

, Komünist Parti (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili

Nikolay Haritonov

,

Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov