Rusya'da eski devlet başkanlarına ömür boyu senatörlük hakkı veren teklif yasalaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakıp emekli olan devlet başkanlarına Federasyon Konseyi’nde "ömür boyu senatörlük” statüsü veren yasa tasarısını imzaladı.

Daha önce Putin, parlamentonun alt kanadı olan Duma’ya teklifi göndermiş ve Duma’da milletvekillerinin oyları ile tasarı kabul edilmişti. Tekrar Putin’in önüne gelen tasarı, Putin’in imzasıyla yasalaştı.

DÜNYA Putin’e ömür boyu dokunulmazlık hakkı

Tasarıya göre ayrıca, devlet başkanı 7’si ömür boyu statü almak üzere parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne 30 senatör atayabilecek. Tasarıya göre ömür boyu senatör atanacakların "ülkeye devlet ve kamu faaliyetleri alanında üstün hizmetleri olan vatandaşlar arasında seçilebileceği” maddesi de yer alıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında yeniden başkan adayı olmazsa bu yasa doğrultusunda ömür boyu senatör unvanını elde edebilecek.