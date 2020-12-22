Dünya Rusyada eski devlet başkanlarına ömür boyu senatörlük hakkı veren teklif yasalaştı
ASYA

Rusya'da eski devlet başkanlarına ömür boyu senatörlük hakkı veren teklif yasalaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakıp emekli olan devlet başkanlarına Federasyon Konseyi’nde "ömür boyu senatörlük” statüsü veren yasa tasarısını onayladı. Putin, 2024 yılında yeniden başkan adayı olmazsa bu yasa doğrultusunda ömür boyu senatör unvanını elde edebilecek.

Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakıp emekli olan devlet başkanlarına Federasyon Konseyi’nde "ömür boyu senatörlük” statüsü veren yasa tasarısını imzaladı.

Daha önce Putin, parlamentonun alt kanadı olan Duma’ya teklifi göndermiş ve Duma’da milletvekillerinin oyları ile tasarı kabul edilmişti. Tekrar Putin’in önüne gelen tasarı, Putin’in imzasıyla yasalaştı.

Putin’e ömür boyu dokunulmazlık hakkı
DÜNYA
Putin’e ömür boyu dokunulmazlık hakkı

Tasarıya göre ayrıca, devlet başkanı 7’si ömür boyu statü almak üzere parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne 30 senatör atayabilecek. Tasarıya göre ömür boyu senatör atanacakların "ülkeye devlet ve kamu faaliyetleri alanında üstün hizmetleri olan vatandaşlar arasında seçilebileceği” maddesi de yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında yeniden başkan adayı olmazsa bu yasa doğrultusunda ömür boyu senatör unvanını elde edebilecek.

Putin'den Ermenistan'a mesaj: Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır
DÜNYA
Putin'den Ermenistan'a mesaj: Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır

Abone Ol Google News
Hugodan altın gol

Hugo'dan 'altın gol'

​Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u tek golle mağlup etti.
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Galatasaray-Göztepe maçının canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Kılıçdaroğlunun tehdidine sert cevap

Kılıçdaroğlu'nun tehdidine sert cevap

​AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Josef Stalin övmek neden suç değil?

Josef Stalin övmek neden suç değil?

​Twitter'da gündem olan Stalin milyonlarca Türk'ün katili.

Ortaylı: Orhan Pamuk ve Elif Şafak okumayın.

Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

​Hastanenin yoğun bakım biriminde yangın çıktı.

​TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı.

Kısa sürede<br>neticelenecek

Kısa sürede
neticelenecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'mutasyon' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.