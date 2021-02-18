Rusya’da hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü

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ABD Başkanı Biden, iktidara geldikten bir ay sonra Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada iki liderin İsrail-ABD ittifakını güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışacaklarını vurguladıkları aktarıldı.