Dünya Rusyada hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü
ASYA

Rusya’da hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü

Rusya’nın güneydoğusundaki Sakhalin adasında hasta almaya giden ambulans, düşen çığ sonucu kar altında yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı. Kar altında kalan sağlık çalışanlarının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti.

Haber Merkezi DHA
Kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.

Rusya’nın güneydoğusundaki Sakhalin adasındaki Uglegorsk bölgesinde hasta almaya giden ambulans düşen çığın altında mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca kar altında kalan ambulansın içerisinde 3 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi.

Rusya'da hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü
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Rusya'da hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü
Rusya'nın güneydoğusundaki Sakhalin adasında hasta almaya giden ambulans, düşen çığ sonucu kar altında yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı. Kar altında kalan sağlık çalışanlarının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti.

Kar altında mahsur kalan sağlık çalışanları için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri kurtarma operasyonunu an be an kamerayla kayda aldı.

DHA

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansta bulunan 3 kişinin, sağlık kontrollerinin yapıldığı ve kazayı yara almadan atlattıkları açıklandı.

DHA

Rusya Meteoroloji Dairesi Rosgidromet,Sakhalin adasında hava sıcaklığının -20 derecenin altında olduğunu ifade etti.

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