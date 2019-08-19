Rusya’da kimyasal tesiste yangın çıktı

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası zorunlu karşılıkların daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada zorunlu karşılıklara ödenen faiz-nema uygulamalarında da değişikliğe gidildiği kaydedildi.