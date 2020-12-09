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Dünya Rusyada koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı Arz talebi geçti
ASYA

Rusya'da koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı: Arz talebi geçti

Rus silah şirketi ORSIS, koronavirüs salgınında Rusya’daki sivillere yönelik silah satışlarının önemli oranda artığını belirterek, silah talebinin arzı geçtiğini söyledi. Rusya’da silah satışına yönelik artan ilginin nedeni olarak Kovid-19 salgınının psikolojik etkilerine işaret eden Novoselov, “En önemli neden, dünyadaki salgın nedeniyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkan endişe ve belirsizlik duygularındaki artış.” dedi.

Haber Merkezi AA
Rus yasalarına göre, 18 yaşını geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan gerekli lisansı aldıktan sonra savunma amaçlı olarak silah satın alma hakkına sahip.
Rus yasalarına göre, 18 yaşını geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan gerekli lisansı aldıktan sonra savunma amaçlı olarak silah satın alma hakkına sahip.

Rus silah şirketi ORSIS’in Genel Müdürü Valeriy Novoselov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Rusya’daki sivillere yönelik silah satışlarının önemli oranda artığını belirterek, “Bazı dönemlerde silah talebi arzı geçti.” dedi.

Novoselov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana Rusya’da silahlara yönelik artan talebi değerlendirdi.

Arz talebi geçti

Rus sivil silah endüstrisinde “devasa” bir artışa şahit olduklarını anlatan Novoselov, “Tüfekler de dahil olmak üzere tüm modellerin satışı arttı. Bazı dönemlerde silah talebi arzı geçti.” diye konuştu.

Rusya’da silah satışına yönelik artan ilginin nedeni olarak Kovid-19 salgınının psikolojik etkilerine işaret eden Novoselov, “En önemli neden, dünyadaki salgın nedeniyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkan endişe ve belirsizlik duygularındaki artış.” dedi.

Rus yasalarına göre, 18 yaşını geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan gerekli lisansı aldıktan sonra savunma amaçlı olarak silah satın alma hakkına sahip.

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