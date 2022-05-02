Rusya'da Müslümanlar bayram namazında camilere sığmadı

Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar akın etti. Moskova bölgesinde 40 yerde bayram namazının kılınması için ayrıca özel yer hazırlandı.

Son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle cemaatle ibadet edilemeyen Moskova'daki camilerde namaz kılmak isteyenler, cami etrafındaki metrolarda ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı metro istasyonları ve caddeler kalabalık nedeniyle belirli süreliğine kapatıldı.

Camilere sığmayan binlerce kişiden oluşan cemaat güvenlik nedeniyle kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadeleri üzerinde namaza durdu.

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Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazını kıldırdı ve hutbe okudu.

Camide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'daki Müslümanlara yönelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

FOTOĞRAF 10 Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı. Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.<br><br> Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı. Namazın ardından yine caminin imamlarından Bünyamin Topçuoğlu, kılıçla çıktığı minberde hutbe okudu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramı namazı kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. BiP'te paylaş

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