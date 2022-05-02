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Dünya Rusyada Müslümanlar bayram namazında camilere sığmadı
ASYA

Rusya'da Müslümanlar bayram namazında camilere sığmadı

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı. Rusya Müslümanları, başta Vladivostok, Ufa, Kazan olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazı kıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyada Müslümanlar bayram namazında camilere sığmadı
Foto: Arşiv.

Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar akın etti. Moskova bölgesinde 40 yerde bayram namazının kılınması için ayrıca özel yer hazırlandı.

Son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle cemaatle ibadet edilemeyen Moskova'daki camilerde namaz kılmak isteyenler, cami etrafındaki metrolarda ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı metro istasyonları ve caddeler kalabalık nedeniyle belirli süreliğine kapatıldı.

Camilere sığmayan binlerce kişiden oluşan cemaat güvenlik nedeniyle kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadeleri üzerinde namaza durdu.

Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazını kıldırdı ve hutbe okudu.

Camide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'daki Müslümanlara yönelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramı namazı kılındı
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Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı.
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Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.
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Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.<br><br>
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Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı.
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Namazın ardından yine caminin imamlarından Bünyamin Topçuoğlu, kılıçla çıktığı minberde hutbe okudu.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramı namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.
Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
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Korona virüs tedbirlerinin azaltılmasıyla mesafesiz bayram namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı sabahı, İstanbullular camilere akın etti. Bayram namazını Fatih Camii’nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinden yer bulmaya çalıştı.
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Camiye sığmayan yüzlerce vatandaş ise avluyu doldurdu. Bayram namazında Fatih Camii’nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
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Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar Fatih Camii'ne akın etti. Caminin içine sığmayan vatandaşların avluyu doldurması, havadan çekilen görüntülere yansıdı.
200 bin kişi kıyama durdu

200 bin kişi kıyama durdu

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Photoshop değil gerçek

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