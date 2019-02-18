Rusya'da obeziteyle mücadele: İnce bel kanunu 90 cm

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Japonya'da kullanılan obeziteyle mücadele uygulamasını Rusya'ya da taşımak sitediklerini ifade etti.

Sputnik'e konuşan Popova'ya göre, Rusya'da obezite oranı her yıl ortalama yüzde 10-13 yükseliyor. Japonya'da 40 ilâ 75 yaşlar arasındaki vatandaşların her yıl belinin ölçüldüğü ‘Metabolizma kanunu' uygulanıyor.

Bu kanun çerçevesinde ülkede kadınlar için en fazla 80, erkekler içinse en fazla 90 santim bel kalınlığı uygun görülüyor. Bel kalınlığı daha fazla olanlardan ise zorunlu olarak danışmanlık hizmetleri merkezine gitmesi isteniyor.

Rusya için konuyu incelediklerini belirten Popova, bu uygulama çerçevesinde çalışanlarının sağlığına dikkat etmeyen işyerlerinin de 19 milyon dolara kadar ceza alabildiklerini ifade ediyor.

Diğer yandan bu düşünceye yönelik eleştiriler de var. Bir yandan tek uluslu bir ülke olan Japonya'da halkın vücudunun belli bir standardının bulunmasından dolayı bu düşüncenin Rusya'da uygulanamayacağı ve hastalığı için insanların cezalandırılamayacağı eleştirileri yöneltiliyor.