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Dünya Rusyada okulda katliam Saldırıdan bir saat önce paylaşmış
ASYA

Rusya’da okulda katliam: Saldırıdan bir saat önce paylaşmış

Rusya’nın Kazan bölgesinde bir okula yapılan silahlı saldırıda 1’i öğretmen 7’si öğrenci 8 kişi hayatını kaybetti. 19 yaşındaki İlnaz Galyaviev isimli saldırgan olayın ardından yakalandı. Galyaviev’in saldırıdan 1 saat önce sosyal medyadan “Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusya’da okulda katliam: Saldırıdan bir saat önce paylaşmış
Okula yapılan silahlı saldırıda öğrencilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Tataristan’da 12 Mayıs yas günü ilan edildi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bir okulda düzenlenen saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel yetkililerce yapılan açıklamaya göre, Kazan’da Fayzi caddesindeki 175 numaralı okula, dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Galyaviev
Galyaviev

İçimden bir canavar çıktı

  • Okulun 3. katında bir sınıfa girerek öğrencilere ateş açan 19 yaşındaki saldırganın, olayı tek başına yaptığı ve yakalandığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 1’i öğretmen, 7’si öğrenci olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tataristan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre silahlı saldırı sonrasında yaralı 18 çocuk hastanelere sevk edildi, 6’sı yoğun bakımda bulunuyor. Yakalanan saldırganın gözaltı esnasında iken “Tanrı olarak doğdum ve 2 ay önce bunun farkına vardım. Sonra içimden bir canavar çıktı ve herkesten nefret etmeye başladım.” sözlerini sarf ettiği video sosyal medyada yer aldı.

Tataristan'da okulda silahlı saldırı
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Tataristan'da okulda silahlı saldırı
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da okulda çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre, 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırganın isminin İlnaz Galyaviev olduğu belirtildi. Okula yapılan silahlı saldırıda öğrencilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Tataristan’da 12 Mayıs yas günü ilan edildi. Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazan’daki okulda saldırıda hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dilediği belirtildi. Putin’in vatandaşların kullanabileceği silah türleri ile ilgili yeni bir genelgenin acilen oluşturulması talimatı verdiği de kaydedildi.

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