Rusya'da otobüs alt geçide girdi: 5 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs, yaya alt geçidinin içine girdi.
Olayda 5 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi de yaralandı.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 Aralık 2017
Otobüsün Slavyansky Bulvar metro istasyonunun merdivenlerinden içeri girdiği belirtildi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
ÖNERİLEN VİDEOLAR