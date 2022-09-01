Dünya Rusyada peş peşe esrarengiz ölümler Petrol devinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti
ASYA

Rusya'da peş peşe esrarengiz ölümler: Petrol devinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Rus şirketlerinin üst düzey yetkilileri tek tek hayatını kaybediyor. Rus petrol şirketi Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin'den sonra Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor. Gazprom ve Rus enerji sektöründe bu seneki 6. ölüm olarak kayıtlara geçti.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyada peş peşe esrarengiz ölümler: Petrol devinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Ravil Maganov

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ülkede hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bir kriz yaşanırken, Rus oligarkların ölümleri büyük şüphe uyandırıyor. Hayatını kaybeden oligarklar, Rusya'nın petrol ve doğal gaz sektöründe yer alan isimler olmasıyla dikkat çekiyor.

Şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklendi.

Rus oligarkların ölümlerinin ardındaki gizemli sır: Neden hedef alındılar?
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Rus oligarkların ölümlerinin ardındaki gizemli sır: Neden hedef alındılar?

EN BÜYÜK PETROL ŞİRKETİNİN SAHİBİ CAMDAN DÜŞTÜ

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Maganov'un Moskova'da kaldığı hastanenin 6. katındaki penceresinden düştüğü öğrenildi. İş insanının düşüşüne neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet birimlerinin olay yerinde çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PUTİN NİŞAN TAKMIŞTI

Şüpheli ölümüyle dünya basınında manşetlerde yer alan Maganov, 21 Kasım 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Alekaandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.

'SAVAŞI DURDURUN' DEMİŞTİ

Lukoil Yönetim Kurulu, 5 Mart’ta “Savaşı durdurun, masum insanlar ölmesin” çıkışı yapmıştı. Ravil Maganov, o yönetim kurulunda nüfuz sahibi biri olarak tanınıyordu.

2 Rus oligark ölü bulundu
DÜNYA
2 Rus oligark ölü bulundu

Aleksandr Subbotin
Aleksandr Subbotin

ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİSİ DE MAYISTA ÖLMÜŞTÜ

Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de 10 Mayıs'ta kalp krizinden ölmüştü. Aleksandr Subbotin'in kesin ölüm nedeni kalp durması olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rapor Rus kamuoyu tarafından "gerçekçi" bulunmazken bazı Rus medya organları şamanların profesyonelce Rus oligarkı öldürdüğünü iddia etti. Şamanlar ise Rus oligarktan para almadıklarını Subbotin'in dostları olduğunu savundu.

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