Rusya'da peş peşe esrarengiz ölümler: Petrol devinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ülkede hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bir kriz yaşanırken, Rus oligarkların ölümleri büyük şüphe uyandırıyor. Hayatını kaybeden oligarklar, Rusya'nın petrol ve doğal gaz sektöründe yer alan isimler olmasıyla dikkat çekiyor.

Şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklendi.

ÖZGÜN Rus oligarkların ölümlerinin ardındaki gizemli sır: Neden hedef alındılar?

EN BÜYÜK PETROL ŞİRKETİNİN SAHİBİ CAMDAN DÜŞTÜ

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Maganov'un Moskova'da kaldığı hastanenin 6. katındaki penceresinden düştüğü öğrenildi. İş insanının düşüşüne neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet birimlerinin olay yerinde çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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PUTİN NİŞAN TAKMIŞTI

Şüpheli ölümüyle dünya basınında manşetlerde yer alan Maganov, 21 Kasım 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Alekaandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.

'SAVAŞI DURDURUN' DEMİŞTİ

Lukoil Yönetim Kurulu, 5 Mart’ta “Savaşı durdurun, masum insanlar ölmesin” çıkışı yapmıştı. Ravil Maganov, o yönetim kurulunda nüfuz sahibi biri olarak tanınıyordu.

DÜNYA 2 Rus oligark ölü bulundu

Aleksandr Subbotin

ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİSİ DE MAYISTA ÖLMÜŞTÜ

Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de 10 Mayıs'ta kalp krizinden ölmüştü. Aleksandr Subbotin'in kesin ölüm nedeni kalp durması olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rapor Rus kamuoyu tarafından "gerçekçi" bulunmazken bazı Rus medya organları şamanların profesyonelce Rus oligarkı öldürdüğünü iddia etti. Şamanlar ise Rus oligarktan para almadıklarını Subbotin'in dostları olduğunu savundu.

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DÜNYA Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark şamanın evinde ölü bulundu