Rusya’da sabotaj dalgası: İki haftada dört askeri üs kundaklandı

Rusya Ukrayna savaşında 2 ay geride kaldı. Çatışmalar iki ülke için ağır kayıplara neden olurken, Rusya topraklarında iki hafta içerisinde 4 askeri tesise saldırı gerçekleştirildi. Son olarak Moskova’nın 400 km doğusundaki Dzerzhinsk kentinde bulunan bir kimyasal üretim tesisinde korkunç bir patlama meydana geldi. 150’den fazla acil servis görevlisi olay yerine sevk edildi ve 2 bin 500 metrekare alana yayınlan yangını söndürebilmek için 9 saat mesai harcandı. Rus makamlar, patlamaların kim tarafından ve nasıl gerçekleştirdiğini açıklamazken, yerel kaynaklar sabotaj olduğu konusunda fikir beyan etti. Yakın zamanda, bir askerlik şubesi, füze üretim tesisi ve barut fabrikasında gerçekleşen patlamalar da iddiaları güçlendirdi.

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Perm’de bulunan barut fabrikası havaya uçtu.

ASKERLİK ŞUBESİNE MOLOTOFLU SALDIRI

Yine önceki gün, Sibirya bölgesinde bulunan Nizhnevartovsk’taki askerlik şubesine kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirildi. Yayımlanan videoda 2 kişinin 7 molotof kokteyli ateşleyip binaya fırlattığı görüldü. Bina, oluşan hasar sonucu kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ülkenin insan hakları grupları, yapılan saldırıları savaş karşıtı protesto olarak değerlendirdi.

BARUT FABRİKASI HAVAYA UÇTU

Hafta başında Perm’de bulunan barut fabrikasında da yangın çıktı. Yapılan açıklamaya göre fabrikadaki yangın güçlükle söndürülürken, 3 kişi hayatını kaybetti. Fabrika’da Grad ve Smerç gibi çoklu füze fırlatma sistemlerinin yanı sıra hava savunma sistemleri için de şarj ünitelerinin üretildiği biliniyor. Saldırıyı üstlenen olmadı ancak savaş karşıtı bir grubun fabrikayı kundakladığı iddia edildi.

Tver’deki füze üretim tesisinde yangın çıktı.

FÜZE ÜRETİM TESİSİ İMHA EDİLDİ

22 Nisan’da ise Rusya’nın Tver kentindeki Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yangın çıktı. Alevler 2 bin 700 metrekarelik alanı tahrip ederken en az 20 kişi feci şekilde can verdi. Yangın nedeniyle tümüyle hasar gören ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı çalışmaların yürütüldüğü enstitüde, İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmalar da yapılıyordu.

Nizhnevartovsk’taki askerlik şubesine molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

İKİ İHTİMAL VAR

Uzmanlar sabotaj eylemlerini kimlerin gerçekleştirdiği konusunda iki farklı fikir ortaya sürdü. İlk iddiaya göre 9 Mayıs’taki Kurtuluş Günü kutlamalarında genel seferberlik ilan edeceği öne sürülen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu kararına muhalif olan kimselerin sabotajları gerçekleştirdiği ifade edildi. Diğer bir görüşe göre ise kundaklamaları Ukrayna destekçileri veya savaş karşıtları gerçekleştirdi.

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