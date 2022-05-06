Rusya'da Ukrayna savaşına rağmen Zafer Günü kutlamaları için geri sayım başladı Kızıl Meydan, önümüzdeki hafta yapılacak kutlamalar öncesi düzenlenen provaya ev sahipliği yaptı. Bu sene Ukrayna ile yaşanan ve halen tüm şiddetiyle devam eden savaşa rağmen Zafer Günü kutlamalarının yapılacak olması yabancı kaynaklarda eleştirilmeye başlandı. Kutlamalar için iki kez porva yapan Rus Savunma Bakanlığı büyük askeri geçit için hazırlıklarını sürdürüyor.

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