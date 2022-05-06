Dünya Rusyada Ukrayna savaşına rağmen Zafer Günü kutlamaları için geri sayım başladı
AVRUPA

Rusya'da Ukrayna savaşına rağmen Zafer Günü kutlamaları için geri sayım başladı

Kızıl Meydan, önümüzdeki hafta yapılacak kutlamalar öncesi düzenlenen provaya ev sahipliği yaptı. Bu sene Ukrayna ile yaşanan ve halen tüm şiddetiyle devam eden savaşa rağmen Zafer Günü kutlamalarının yapılacak olması yabancı kaynaklarda eleştirilmeye başlandı. Kutlamalar için iki kez porva yapan Rus Savunma Bakanlığı büyük askeri geçit için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi Reuters
Rusyada Ukrayna savaşına rağmen Zafer Günü kutlamaları için geri sayım başladı
Rus Savunma Bakanlığı ağır teçhizatlı tanklarla geçit provası yaptı.

Rusya, 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü'ne hazırlanıyor. Hazırlıklar kapsamında Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası yaptı.

Zafer günü hazırlıkları

Rusya tarafından kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Ukrayna’daki savaş nedeniyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalar yapmasının beklendiği törenler öncesinde Rus ordusu askeri geçit provası gerçekleştirdi.

Kızıl Meydan'da prova

Dün akşam saatlerinde başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada askerler yürüyüş yaptı, zırhlı araçlar görücüye çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar iki prova yapıldığını duyurdu.

ABD ile Rusya arasında gerilimi artıracak iddia: Moskova'nın batırılmasına yardımcı oldular
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Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
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NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.
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Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.
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Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.
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Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.
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ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.
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510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.
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ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.
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ABD ile Rusya arasında gerilimi artıracak iddia: Moskova'nın batırılmasına yardımcı oldular
Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu merak konusu iken ortaya yeni bir iddia atıldı. ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu öne sürüldü.

ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti: Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Rus milyarder Kerimov'un 300 milyon dolarlık süper lüks yatına Fiji'de el konulduğunu belirten Psaki, bu işlemin ABD'nin talebi üzerine Fiji yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.
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Öte yandan görevini 13 Mayıs'ta devredeceği Karine Jean-Pierre ile podyuma çıkan Psaki, halefini tebrik etti.
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Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 106 metre uzunluğundaki süper lüks yatın alıkoyulduğunu bildirmişti.
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Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın birkaç gün önce Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söylemişti.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti: Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rus milyarderlere yönelik mal varlıklarına el koyma girişimleri hızla devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.


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