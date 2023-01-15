Rusya'da yoğun bakımdaki tıp öğrencisi Yusuf'un ailesi Türkiye'ye getirilmesini istiyor

Moskova'da RUDN (Rusya Halklarının Dostluğu) Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Yusuf Altınışık, geçen yıl 21 Aralık'ta kaldığı öğrenci yurdun 13'üncü katından iddiaya göre; düşüp, ağır yaralandı.
Hastane kaldırılıp, yoğun bakıma alınan Altınışık'ın ailesi, haberi alınca Rusya'ya gitti. Mardin'den Yudina Şehir Klinik Hastanesi'nde gelen baba Salih ile anne Sedef Altınışık, günlerdir Yusuf'tan gelecek iyi bir haberi bekliyor.
'ÇOCUĞUMUZU TÜRKİYE'YE GETİREMİYORUZ'
Baba Salih Altınışık, "Oğlum, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 13'üncü kattan düştü. Hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Eşim ile birlikte hastane koridorlarında bekliyoruz. Perişan durumdayız. Oğlumu Türkiye'ye getirmek istiyorum. Rusya'daki bazı prosedürlerden dolayı izin alıp, çocuğumuzu Türkiye’ye getiremiyoruz. Oğlumu Türkiye'de tedavi ettirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyoruz. Kendisinin bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu'na rica ediyorum. Çocuğum burada günden güne eriyor. Lütfen oğlumu ambulans uçakla Türkiye'ye getirin" dedi.
FOTOĞRAF 11
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları bitirilirken santral inşaatı yapım faaliyetleri de büyük oranda tamamlandı.
Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santral için nehrin iki kıyısına 70er metrelik 3 lastik savak konuldu.
Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor.
Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.
İlk etapta 13 burgu türbinden ele edilecek enerji gelirinin 6 yılda proje finansmanını karşılaması ve bu sürede 1 burgu türbininden kazanılan gelirin vakfa aktarılması planlanıyor.
Proje finansmanının karşılanmasının ardından ise 14 türbinden elde edilecek kazanç vakfın geliri olacak.
Son bir aylık sürece ihtiyacımız varEdirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere, santraldeki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.
Santralde yakın zamanda enerji üretimine geçileceğini aktaran Kırbıyık, Çevre Vakfı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda artık son bir aylık sürece ihtiyacımız var. Biraz mevsim koşulları bizi ister istemez yavaşlatıyor. Beton dökme işimiz biraz yavaşladı. Buradaki süreçte fiziki gerçekleşme yüzde 90ların üzerine çıktı. Çok az bir nokta kaldı. Bunu da tamamlayıp inşallah enerji üreteceğimiz bir döneme gireceğiz. dedi.
Türkiye için dev proje
Kendi enerjisini üretecek
Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek
Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretimi planlanan "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali" çalışmalarında sona gelindi. Dünyanın en büyüklerinden biri olan projenin finansmanının karşılanmasının ardından 14 türbinden elde edilecek kazanç vakfın geliri olacak.
FOTOĞRAF 15
İlk evini alacak orta gelirliye yönelik ‘Yeni Evim’ kampanyasıyla, 15 yıl (180 ay) vade, yüzde 10 peşinat imkanı, yüzde 0.69’dan başlayan faiz oranı, 5 milyon liraya kadar kredi ve ilk 3 yılda taksitlere destek imkanı sunuluyor. Türkiye’nin 81 ilindeki sıfır konutların dahil olacağı kampanya, yarın itibarıyla başlıyor. Kampanyanın tüm detaylarını açıklamak için bir web sitesi de devreye alınacak.
KAMPANYADAN YARARLANMAK IÇIN NEREYE BAŞVURACAĞIM?16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kredi alma hakkı elde edecek. Sosyal konutta olduğu gibi başvuru alınmayacak, başvuru ücreti ödenmeyecek. Ayrıca kura da çekilmeyecek.
KAMPANYADAN NASIL YARARLANACAĞIM?Öncelikle konut üreticileri, kampanyaya dahil olacak ve kriterlere uygun daireleri ilan edecek.Konut almak isteyenler, ister markalı konut üreticisinden olsun, ister mahalle arasında müteahhitten olsun sıfır dairelerini seçip ilgili bankalara başvuracaklar.Banka, hem kişinin hem de projenin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygunluk durumunda krediyi verecek.
HANGİ ŞARTLARI TAŞIMALIYIM?18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek. Ancak bu kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşenler varsa, bu hisse 50’den fazla değilse bu projelere başvurabiliyorlar.
NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİRİM?Kampanya kapsamında Türkiye, 3 bölgeye ayrılarak kredi limitleri belirlendi. Buna göre, 1. Bölge: İstanbul 2. Bölge: Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 3. Bölge: Diğer iller olarak belirlendi. Finansman tutarları, 1’inci bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2’nci bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3’üncü bölgedeki diğer iller için ise en çok 2 milyon lira olarak uygulanacak.
KULLANDIĞIM KREDİ TUTARINA GÖRE FAİZ ORANLARI ARTACAK MI?Faiz oranları kademeli olarak artacak. 2 milyon liraya kadar olan kullanımlarda faiz yüzde 0.69, 2-4 milyon lira arasına yüzde 0.79, 4-5 milyon lira arasına yüzde 0.99 olacak. Buna göre, İstanbul’da 5 milyon liraya kadar kredi kullanan birinin faiz oranı yüzde 0.99’a çıkabilecek. 2’nci bölgedeki illerde en çok 3 milyon liraya kadar kredi alabildiği için faiz yüzde 0.79’a kadar çıkacak. 3’üncü bölgedeki iller ise en çok 2 milyon lira kredi kullanılabildiği için faiz oranı yüzde 0.69’u aşmayacak.
TAKSİTLERE NASIL DESTEK VERİLECEK?İlk 3 yılda aylık taksit ödemelerinin belirli bir kısmına, kredinin toplam vadesi bitmeden (son 8 yılda) geri ödenmek şartıyla, destek verilecek. Örneğin 1 milyon lira kredide standart taksitler olsaydı, her yıl 9 bin 719 lira ödemek gerekirken, destekli modelde ilk yıl 4 bin 410 lira ödenecek. Geliri daha az olanlara daha fazla destek sunulacak.
GELİR ŞARTI BULUNUYOR MU?Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam geliri dikkate alınacak. Azami gelir oranları 1’inci bölgede 80 bin lira, 2’nci bölgede 60 bin lira ve 3’üncü bölgede 45 bin lira olarak belirlendi.
MEMLEKETİMDEN EV ALABİLİR MİYİM?1’inci (İstanbul) ve 2’nci bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerde konut almak isteyenlerden son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3’üncü bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak. Yani İstanbul’da yaşayan biri Kastamonu’dan ev alabilir.
ŞAHISTAN ALDIĞIM EV KAMPANYAYA DAHİL Mİ?İkinci el konutlar kampanyaya dahil edilmedi. Kampanyaya dahil olan evlerin müteahhitüreticiden alınması, hiç satış görmemesi gerekiyor. Ev sıfır olsa da tapuda devir gördüyse kampanya kapsamı dışında kalıyor.
YENİ BAŞLAMIŞ İNŞAATTAN EV ALABİLİR MİYİM?Kampanya kapsamında konutlar 3 gruba ayrıldı. Birincisi tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, kampanyadan yararlanılabilecek. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konut projesinin bankalar tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi ana kıstas olacak. Bu durumda projenin kampanya kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecek.
TAKSİTTE YÜZDE 40 NE ANLAMA GELİYOR?Program kapsamında konut kredisi taksidinin, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyeceği belirtildi. Vatandaş da buna göre hesap yapmaya başladı. Ancak söz konusu yüzde 40, bir sınır ya da şart değil. Yüzde 40, hane gelirini zorlamadan, kredinin ödenebilirliği açısından önemli bir seviye olarak ifade ediliyor. Yani gelirinizin yüzde 40’ını hesaplayıp, kendinize bir taksit sınırı çizmenize gerek yok.
DAHA KISA SÜRELİ KREDİ KULLANMAK MÜMKÜN MÜ?Kampanya kapsamında vadeler 15 yıla (180 ay) uzatıldı. Ancak daha kısa süre borçlanmak isteyenler, vade süresini düşürebilir.
HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?HalkBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları kredi sağlayacak.
Adım adım 'Yeni Evim' rehberi: Kampanya yarın başlıyor
Sıfır konutlarda faizi yüzde 0.69'a kadar indirip vadeyi 15 yıla uzatan ve ilk kez taksitlere 3 yıl destek sunulan 'Yeni Evim' modeli yarın başlıyor. Yarından itibaren dairesini bulup bankalara başvuranlar kampanya şartlarından yararlanabilecek. Peki süreç nasıl işleyecek, taksitlere nasıl destek verilecek, taksitlerde gelirin yüzde 40'ı ne anlama geliyor? işte detaylar...
FOTOĞRAF 11
Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek adeta bir sanat eserlerine dönüştürüyor. Küçük yaşlardan buyana demir işçiliğinde yeteneği olan Doğan, son olarak 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında hareket eden ve ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı.
Doğan’ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.
“Ağzından alev püskürtüyor”
Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, “Metal sanatında ustalığını ve sanatkârlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim. Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor.
Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini ‘Cyber Dragon’ koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda birde mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekânın hâkim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum” ifadelerini kullandı.
“Bir kaynak makinem ve spiralim var”
Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkânlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım.
Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.
“İmkan verilirse daha başarılı işler yapabilir”
Mahalle sakinlerinden Halil Doğan, arkadaşının imkan bulması durumunda daha başarılı işlere imza atacağını belirterek, “Bu dar imkanlarda küçücük dükkanda arkadaşımız bunu başarabiliyorsa güzel imkanlar verildiği sürece daha güzellerini yapar. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Güzel bir eser yapmış, eline koluna sağlık” dedi.
“Ne aşamada olduğunu görmek için 2 saate bir bakmaya gittik”Mahalle esnaflarından Selahattin Ateş, figürün yapım aşamasında sürekli merak ederek bakmaya gittiklerini ifade ederek, “Ejderhayı görünce çok şaşırdım. İbrahim arkadaşımız gayet başarılı ve sabırlı birisi. Bu iş gerçekten çok sabır istiyor. İbrahim bu figürü yaparken bizde ne aşamada olduğunu görmek için 2 saate bir bakmaya geldik. Bazen arkadaşlarımızın çocuklarına bak ejderha sizi yer diye şakalarda yapıyoruz. Arkadaşımda başarılar diliyorum. Gerekli imkânlar sağlandığı zaman çok iyi işler yapacağına inanıyorum” diye konuştu.
Yapımı dört ay sürdü: Ağzından ateş püskürtüyor
Sivas'ta sokakta görülen ve hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderha panikletti. Ejderhayı görenler, bu anları ölümsüzleştirmek adına cep telefonlarına sarıldı. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
FOTOĞRAF 10
Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan 4 araç, yokuş aşağıya inmeye başladı.
O esnada trafik ışığı kırmızı yanında 4 araç durdu.
En arkadan gelen 34 EOZ 344 plakalı cipin sürücüsü Ercan Öztürk, duramayarak önündeki araca çarptı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ural’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Libya uyruklu kadın A.A. ise uzun süre otomobilin içerisinde kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.
Kadına Arapça bilen mendil satıcı çocuklar tercümanlık yaparak polisle iletişim kurmasını sağladı.
Bir süre sonra olay yerine gelen diğer bir sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul’da 5 araçlı zincirleme kaza: Libyalı kadın sürücü şok yaşadı
Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan Libyalı kadın sürücü uzun süre olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kadın ile polisin arasındaki iletişimi de mendil satan çocuk kurdu.