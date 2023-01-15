Rusya'da yoğun bakımdaki tıp öğrencisi Yusuf'un ailesi Türkiye'ye getirilmesini istiyor

KULLANDIĞIM KREDİ TUTARINA GÖRE FAİZ ORANLARI ARTACAK MI?Faiz oranları kademeli olarak artacak. 2 milyon liraya kadar olan kullanımlarda faiz yüzde 0.69, 2-4 milyon lira arasına yüzde 0.79, 4-5 milyon lira arasına yüzde 0.99 olacak. Buna göre, İstanbul’da 5 milyon liraya kadar kredi kullanan birinin faiz oranı yüzde 0.99’a çıkabilecek. 2’nci bölgedeki illerde en çok 3 milyon liraya kadar kredi alabildiği için faiz yüzde 0.79’a kadar çıkacak. 3’üncü bölgedeki iller ise en çok 2 milyon lira kredi kullanılabildiği için faiz oranı yüzde 0.69’u aşmayacak.