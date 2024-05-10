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Dünya

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

17:50 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 17:51 - 10/05/2024 Cuma
AA
Rusya
Rusya

Rusya’nın St. Petersburg kentinde içinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir araca çarpıp Moika Nehri’ne uçtu.


Kazanın ardından çevredekiler otobüste mahsur kalan yolcuları kurtarmak için nehre atlarken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 18 araç ve 69 personel de olay yerine sevk edildi. Otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlandı. Mahsur kalan bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüsteki yolculardan 4’ünün hayatını kaybettiği, kurtarılan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Tedavi altındaki yolculardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Rusya Soruşturma Komitesi, kaza ile ilgili resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı aktarılırken, nehirden çıkarılan otobüste de teknik inceleme yapılacağı açıklandı.



#Rusya
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#trafik
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