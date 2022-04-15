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Dünya Rusyadan 2 ülkenin NATOya katılma ihtimaline ilişkin açıklama Kuzey Avrupada barış ve istikrar için olumsuz sonuçların olacağı aşikar
ASYA

Rusya'dan 2 ülkenin NATO'ya katılma ihtimaline ilişkin açıklama: Kuzey Avrupa'da barış ve istikrar için olumsuz sonuçların olacağı aşikar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan 2 ülkenin NATOya katılma ihtimaline ilişkin açıklama: Kuzey Avrupada barış ve istikrar için olumsuz sonuçların olacağı aşikar
Mariya Zaharova

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendirdi.

Söz konusu ülkelerin topraklarının NATO tarafından keşfedildiğini ve burada geniş çaplı askeri tatbikatların yapıldığını belirten Zaharova, şunları kaydetti:

  • "NATO'nun hedefi, askeri potansiyeli ve coğrafi genişlemeyi yoğunlaştırmak, Rusya'yı tehdit etmek için başka bir cephe oluşturmaktır ancak Baltık bölgesindeki Finlandiyalı ve İsveçli komşularımızın, NATO'nun Rusya ile yeni yüzleşme cephesine dönüşmesine neden gerek duyduğu belirsiz. Kuzey Avrupa'da barış ve istikrar için olumsuz sonuçların olacağı aşikardır."

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NATO'ya üyeliğin, ülkelerin güvenliğini sağlamayacağını savunan Zaharova, "Doğal olarak seçim, İsveç ve Finlandiya yönetimlerine aittir ancak onların, bunun gibi bir adımın ikili ilişkilerimiz ve şu anda kriz durumunda olan Avrupa güvenlik mimarisi için sonuçlar yaratacağını da anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Finlandiya ile İsveç'ten NATO üyelikleriyle ilgili açıklama

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 13 Nisan'da başkent Stockholm'de bir araya gelmişti.

Marin, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söylemişti.

Andersson da Avrupa'da yeni bir güvenlik durumunun söz konusu olduğunu ve kendilerinin de bunu değerlendirerek yakında NATO üyeliği konusunda bir karara varacaklarını belirtmişti.

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