Rusya'dan 29 İngiliz gazeteci ve 20 üst düzey görevliye yaptırım kararı

Rusya tarafından uygulanan yaptırım sonucunda toplamda 49 İngilizin, Rusya topraklarına alınmayacağı ifade edildi. Yaptırım uygulanan gazetecilerin Guardian, BBC, Sky News, Daily Telegraph, Channel 4 News, ITV News, Daily Mail, Independent, Times, Financial Times, Sunday Times medya organlarında çalıştığı belirtildi.

Listede üst düzey askerler yer aldı

Yaptırım sebebiyle ilgili olarak açıklamada “Rusya, bir dizi büyük İngiliz medyasının üst düzey yöneticilerini ve muhabirlerini, ayrıca silahlı kuvvetler komutanlığı, savunma sanayii ve Birleşik Krallık savunma lobisinin temsilcilerini Rus ‘durdurma listesine’ dahil etti” denildi. Açıklamada “Listede yer alan İngiliz gazeteciler, Rusya, Ukrayna ve Donbass'taki gelişmeler hakkında kasıtlı olarak yanlış ve tek taraflı bilgilerin yayılmasına karışıyorlar. Önyargılı değerlendirmeleri, İngiliz toplumunda Rus düşmanlığını körüklemeye katkıda bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

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Medya mensupları haricinde yaptırım uygulanan 20 İngilizin ise İngiltere savunması ile ilişkili Ukrayna’ya silah tedarikine ilişkin kararlar alınmasına katıldığı için yaptırım uyguladığı belirtildi. Bu 20 kişinin çoğunlukla siyasetçi olduğu görülürken aralarında İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz Donanması mensupları ve Avam Kamarası üyeleri bulunuyor.

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