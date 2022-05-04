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Dünya Rusyadan 63 üst düzey Japon yetkiliye yaptırım kararı Aralarında Japonya başbakanı da var
ASYA

Rusya'dan 63 üst düzey Japon yetkiliye yaptırım kararı: Aralarında Japonya başbakanı da var

Rusya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil 63 üst düzey Japon yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan 63 üst düzey Japon yetkiliye yaptırım kararı: Aralarında Japonya başbakanı da var
Japonya Başbakanı Kişida Fumio

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japon hükümetinin, görülmemiş bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı ve Rusya’ya karşı iftira ve doğrudan tehditler dahil "kabul edilmez söylemlere" izin verdiği belirtildi.

Bunun Japonya’nın tanınmış şahsiyetleri, uzmanları ve medya temsilcilerince tekrarlandığına dikkatin çekildiği açıklamada, bu anlayış doğrultusunda Tokyo’nun, iyi komşuluk ilişkilerini ortadan kaldırmaya, Rus ekonomisine ve Rusya’nın uluslararası prestijine zarar vermeye yönelik adımlar attığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gerekçelerin yanı sıra Japon hükümetinin Rus vatandaşları hakkında aldığı yaptırım kararları da dikkate alınarak, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile hükümet üyeleri ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 63 Japon vatandaşına yaptırım uygulama kararı verdiği belirtildi.

Yaptırım çerçevesinde 63 Japon vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı konulduğu ifade edildi.

Japon yetkililerinin bulunduğu liste, açıklamanın sonunda yayımlandı.

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Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
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Z harfi zaman içinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının en büyük sembolü haline geldi.<br><br>
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Rus tanklarının, askeri araçların, sporcuların hatta Putin yanlısı sıradan Rus vatandaşların üzerinde bile rastlanmaya başladı… Oyuncak firmaları üzerinde bu sembolüm olduğu oyuncak tankları satışa çıkardı.
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Kiev ve çevresini ele geçirmekten vazgeçen Putin, birliklerini Donbass yönüne çevirmişti. Bu bölgeye yakın ve stratejik konumundan dolayı çok önemli olan Harkov kentinde rastlanan manzaralar ise görenleri adeta şoke etti.<br><br>
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Ukrayna ordusu Rus askerlerini Harkov yakınlarındaki bir kasabadan temizlerken arkalarında bıraktıkları görüntülere bakmak çoğu insan için çok zor. Şehre yakın bir kasabayı ele geçiren birlikler öldürdükleri Rus askerlerinin cesetlerini Z harfi gibi görünecek şekilde dizdiler.<br><br>
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AP tarafından fotoğraflanan bu an görenlerin kanını dondurdu ve ‘Ukraynalı askerler Rus askerlerine misilleme yaptı’ şeklinde yorumlandı.<br><br>
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DONBASS YOLUNU KESTİLER!<br><br>Harkov’a 50 kilometre uzaklıktaki Staryi Saltiv kasabasını Ruslardan alıp yeniden ele geçirmeyi başaran Ukrayna birlikleri aynı zamanda Rusya ordusunun Donbass’a uzanan tedarik yolunu da kesmiş oldu.<br><br>İlerleyen Ukrayna birliklerinin ardından Harkov'dan çıkan gazeteciler, yakındaki kırsal bölgeyi \"açık hava mezarlığı\" olarak tanımladılar; sokaklar ve tarlalar sahipsiz yatan cesetlerle doluydu.
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Bunların arasında en korkunç manzaralardan biri, 'Z' harfi şeklinde yerleştirilmiş Rus askerlerin cesetleriydi. Sivillerin cesetleri ise apartmanların içinde ve yakınlardaki yanmış araçlarda bulundu.
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HEPSİ SAVAŞ SUÇU...<br><br>Tüm bu görüntüler aslında işlenen savaş suçlarının da kanıtı…<br><br>Öte yandan bölgede çekilen görüntüler, Ukrayna topçularının Donbass'ın kontrolü için ağır çatışmalar devam ederken, İzyum'un batısında, daha güneyde bir Rus zırhlı araç konvoyunu imha ettiğini gösterdi.
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Amerikan istihbaratı, Rusya'nın dün Ukrayna içindeki hedeflere karşı 30 füze fırlattığını, topçuların ise birliklerin saldırması için onları yumuşatmak amacıyla savunma pozisyonlarını vurmaya devam ettiğini söyledi. Pentagon, ağır bombardımana rağmen, Rusya'nın kazanımlarının az olduğunu açıkladı.
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Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürüyor. Savaşın başladığı günden beri Rusya'nın adeta sembolü haline gelen 'Z' harfi, bu kez Ukraynalılar tarafından kullanıldı. Rus askerlerinden intikam almak isteyen Ukraynalı askerler düşman askerlerinin cesetleriyle Rusya'ya korkutucu bir mesaj yolladı.


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