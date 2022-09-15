Rusya'dan ABD'ye füze uyarısı: Çatışmanın doğrudan tarafı olacaksınız

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya silah yardımını sürdüren ABD'ye kırmızı çizgiyi geçecek uyarısında bulundu.
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Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Savaşın başından beri saldırı pozisyonunda olan Rusya savunmaya geçmiş durumda. 200 günü geride bırakan savaşta inisiyatifin taarruza geçen Ukrayna güçlerine geçtiği belirtiliyor.
Tarruza devam eden Ukrayna kilit öneme sahip İzyum'u geri aldığını açıkladı. Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında 'Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev'den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi' olarak yorumlandı. Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi. Ukrayna son dönemde üç bin kilometrelik alanı Rusya’dan geri aldıklarını duyurdu.
RUSYA'DAN 'İNTİKAM' SALDIRISI
Rusya 'yeniden gruplanmak' için geri çekilirken Ukrayna'yı sarsan bir saldırıya imza attı. Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil zarar görürken, bölgedeki hemen hemen tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı. Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi.
Harkiv Valisi Ihor Terekhov, Rusya'nın bu adımı 'intikam saldırısı' olarak nitelendirdi ve Ukrayna'nın sahadaki başarılarına cevap olarak düzenlendiğini öne sürdü. Vali söz konusu saldırının bölgede birçok insanı elektriksiz ve susuz bıraktığının da altını çizdi.
BAŞKOMUTAN AÇIKLADI: İLERLEME SÜRÜYOR
Ukrayna Başkomutanı General Valeriy Zaluzhnyi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile sınır komşusu olan Harkov bölgesinin kuzey, güney ve doğu kesimlerinde ilerleme kaydetmeye devam ettiği bilgisine yer verdi. Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti. Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak. Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor. Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.
Ukrayna savaşında kilit bölge el değiştirdi: Rusya'dan 'intikam' saldırısı
200 günü geride bırakan savaşta inisiyatif Ukrayna güçlerine geçmiş durumda. Taarruza geçen Ukrayna Rusya'nın saldırısı ile sarsıldı. İşte Rusya Ukrayna savaşındaki son durum...
KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇECEK
Zaharova açıklamalarında;
"Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." dedi.
Zaharova, Rusya’nın “topraklarını savunma hakkını saklı tuttuğunu” ve Washington yönetiminin bunun nelere yol açabileceğini anlaması gerektiğini ifade etti.
Rus sözcü ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımı sürdükçe Moskova’nın yeni önlemlerle yanıt vereceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başlayalı ABD ve NATO ülkeleri Kiev rejimine silah yardımı sağlıyor.
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