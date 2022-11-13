Dünya Rusyadan ABDye ortak bildiri tepkisi
AMERİKA

Rusya'dan ABD'ye ortak bildiri tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh kentinde düzenlenen ASEAN Zirvesi'ne katıldı. Üye ülke liderlerinin Ukrayna'da yaşanan krize dair fikir alışverişinde bulunduğu 17. Doğu Asya Zirvesi'ne dair açıklamalarda bulunan Lavrov, Doğu Asya Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlanmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan ABDye ortak bildiri tepkisi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh kentinde düzenlenen ASEAN Zirvesi'ne katıldı. Üye ülke liderlerinin Ukrayna'da yaşanan krize dair fikir alışverişinde bulunduğu 17. Doğu Asya Zirvesi'ne dair açıklamalarda bulunan Lavrov, Doğu Asya Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlanmadığını söyledi. ABD, NATO ve müttefiklerinin Asya - Pasifik politikalarını eleştiren Lavrov, "17. Doğu Asya Zirvesi sona erdi. Zirvede gerçekleşen tartışmada bu bölgede uzun süredir devam eden süreçlere ilişkin analizimiz doğrulandı. Bölgede şimdi ABD ve müttefiklerinin yanı sıra Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) 'ustalaşmaya' çalışıyor. Son zamanlarda, hiçbir şekilde, hiç kimseye açık olmayan formatların tanıtıldığı Hint-Pasifik stratejileri kavramı ortaya atıldı. ASEAN çevresinde oluşturulan kapsayıcı yapılarla rekabet edilmekte ve Asya-Pasifik bölgesindeki Çin ve Rusya'nın çıkarlarını sınırlamaya odaklanılarak bu bölgenin askerileştirilmesi önerilmektedir. Bu herkesçe anlaşılıyor. Bunun bir örneği şu anda Yeni Zelanda, Kanada ve Japonya'nın aktif olarak dahil olduğu AUKUS (ABD, Avustralya, İngiltere) askeri bloğunun oluşturulmasıydı" derken, Batılıların Tayvan krizini de tırmandırmaya çalıştığını söyledi.

"NATO, ASYA-PASİFİK'TE BAŞROLDE OYNAMAK İSTİYOR"

NATO'nun, Asya-Pasifik'teki politikalarına da değinen Lavrov, "NATO artık tamamen savunma ittifakı olduğunu belirtmiyor. NATO, SSCB ve Varşova Paktı olduğu zaman savunma bloğuydu. O zamandan beri savunma hatlarını bizim sınırlarımıza yaklaştırdılar. Bu yaz Madrid'deki zirvede ise küresel sorumluluk taşıdıklarını ve Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik'in güvenliğinin bölünmez olduğunu ilan ettiler. Yani burada başrolde oynamak istiyor ve sözde savunma hattını Güney Çin Denizi'ne ilerletiyorlar" ifadelerini kullandı.

"ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLMEDİ"

Zirvede gündemin Ukrayna krizi olduğunu, ABD ve müttefiklerinin bu tartışmada kendileri açısından kabul edilemez önerilerde bulunduğunu belirten Lavrov, "Bugün ortak kararlar alınmadı, zira ABD ve partnerleri Ukrayna ve çevresindeki durumla ilgili kesinlikle kabul edilemez görüşlerde ısrar etti. Bu nedenle işbirliğinin geleceğiyle ilgili başlıklar, zirveye başkanlık eden Kamboçya tarafından yapılacak açıklamada belirtilecek" diyerek sözlerini tamamladı.

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Rusya ABD ile dalga geçti: Diplomatlarınıza zam yapın
Rus Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının alkollü şekilde sokaklarda gezip, büyükelçilik binasına girmeye çalıştığına dair güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı: Gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir.

Video, 'Moskova'daki ABD Büyükelçiliği çalışanı Rusya'ya karşı savaşıyor... Yapabildiği kadarıyla.' notuyla başlıyor ve Washington Post'un 3 Aralık 2021 tarihli haberinden bir alıntıyla bitiyor: Büyükelçilik eleman sıkıntısı çekiyor. Birçok çalışan ilave işler yapmak zorunda kalıyor. Örneğin büyükelçi John Sullivan tuvaletleri temizlemek için kullanılması gereken karışımı hazırlamayı ve halı yıkama makinesini kullanmayı öğrendi.
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