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Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Aptallık etmekten kaçının

ABD ve NATO kuvvetleri, Ukrayna’ya destek kapsamında son olarak Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemlerini göndereceği söyledi. ABD’ye, Rusya’dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin aptallık etmemesini ve böyle bir durumdan kaçınmasını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan ABDye sert tepki: Aptallık etmekten kaçının
Sergei Ryabkov

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim artıyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişiminde bulunması beklenirken, ABD ve NATO kuvvetleri, Ukrayna'ya destek kapsamında ülkeye olan askeri yardımlarını sürdürüyor.

Son olarak Ukrayna'ya Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemlerini göndereceği söylenen ABD'ye, Rusya'dan sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin aptallık etmemesini ve böyle bir durumdan kaçınmasını söyledi.

  • Ryabkov, Kremlin'in askeri tatbikatlar ve gerilimi düşürme konusundaki ABD karşı tekliflerini ciddiye aldığını, ancak Rusya'nın Washington'un NATO'nun genişletilmemesi konusunda ciddi görüşmelere hazır olup olmadığını anlamak istediğini vurguladı.

Ryabkov ayrıca güvenlik garantileri konusundaki müzakerelerin ABD'nin bu konuyu tartışmaya hazır olmasına bağlı olduğunu vurguladı.

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