Rusya'dan AB'ye misilleme: Varlıkları dondurduk

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini kullanmaya başlaması halinde benzer bir adım atacaklarını belirterek, “Biz de dost olmayan şirketlerin, kurumların varlıklarını dondurduk. Bunlardan elde edilen gelirleri biz de aynı şekilde kullanacağız” dedi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, G7'nin dondurulan Rus varlıkları kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlayacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlayacağını ve bunun Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini söylemişti.