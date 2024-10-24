Rusya'dan AB'ye misilleme: Varlıkları dondurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nden önemli mesajlar verdi. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır" dedi. İsrail'in bölgesel saldırılarına da değinen Erdoğan, "Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz" şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan Erdoğan, BRICS'e üye ülkelere de İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik başlatılan girişime destek çağrısında bulundu.