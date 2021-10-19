Dünya Rusyadan Afganistan meselesinde İrana askeri alanda iş birliği teklifi Birlikte hareket edelim
ASYA

Rusya’dan Afganistan meselesinde İran’a askeri alanda iş birliği teklifi: Birlikte hareket edelim

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın İran ile Afganistan meselesinde de askeri alanda birlikte çalışabileceğini söyledi. Rusya ve İran’ın Suriye’de uluslararası terörizme karşı mücadele ettiğini söyleyen Şoygu, "Bu doğrultuda hareket edersek, durumun kolaylaşmadığını da göz önünde bulundurarak, bu çalışmayı farklı bölgelerde yapmaya devam edebiliriz. Afganistan'dan ve bugün bu bölgeden gelen tehditlerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya’dan Afganistan meselesinde İran’a askeri alanda iş birliği teklifi: Birlikte hareket edelim
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın İran ile Suriye’de olduğu gibi Afganistan meselesinde de askeri alanda birlikte çalışabileceğini söyledi.

İŞ BİRLİĞİMİZ ÇOK YÖNLÜ

Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile İran arasındaki askeri iş birliğinin dinamik bir şekilde geliştiğini ve çok yönlü özellik taşıdığını ifade etti.

Bakan Şoygu, "Uluslararası terörizme karşı verdiğimiz ortak mücadele bunu açık bir şekilde teyit ediyor. İlişkilerimizin gelişme ivmesini sürdürmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

SURİYE ÖRNEĞİ

Rusya ve İran’ın Suriye’de uluslararası terörizme karşı mücadele ettiğini söyleyen Şoygu, "Bu doğrultuda hareket edersek, durumun kolaylaşmadığını da göz önünde bulundurarak, bu çalışmayı farklı bölgelerde yapmaya devam edebiliriz. Afganistan'dan ve bugün bu bölgeden gelen tehditlerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Şoygu, Rusya’nın İran ile uyuşturucu kaçakçılığı ve DEAŞ’ın komşu ülkelerde ortaya çıkmasına karşı birlikte mücadele edebileceğini kaydetti.

ABD ile İsrail'den gizli görüşme: İran için 'B planı'
DÜNYA
ABD ile İsrail'den gizli görüşme: İran için 'B planı'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Hangi kılıkta olursa olsun teröristlerin İdlib'den çıkarılması gerekiyor
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Hangi kılıkta olursa olsun teröristlerin İdlib'den çıkarılması gerekiyor
Dolmabahçede beraberlik golü

Dolmabahçe'de beraberlik golü

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.