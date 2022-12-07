Rusya'dan Almanya açıklaması: Darbe girişimiyle ilgimiz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’da darbe planlayan gruba operasyon düzenlenmesiyle ilgili sürecin bu ülkenin iç meselesi olduğunu belirterek, “Rusya’nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’da darbe planlayan bir gruba operasyon düzenlenmesini değerlendirdi. Rusya’nın söz konusu olayla bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Peskov, “Bunlar Almanya’nın iç sorunları. Rusya’nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri de ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” ifadesini kullandı.

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Almanya’da bugün sabah saatlerinde ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla biri Rusya vatandaşı 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rusya vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin, kendilerine resmi kanallardan bilgi verilmediği bildirilmişti.