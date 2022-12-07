Dünya Rusyadan Almanya açıklaması Darbe girişimiyle ilgimiz yok
AVRUPA

Rusya'dan Almanya açıklaması: Darbe girişimiyle ilgimiz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’da darbe planlayan gruba operasyon düzenlenmesiyle ilgili sürecin bu ülkenin iç meselesi olduğunu belirterek, “Rusya’nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyadan Almanya açıklaması: Darbe girişimiyle ilgimiz yok
Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’da darbe planlayan gruba operasyon düzenlenmesiyle ilgili sürecin bu ülkenin iç meselesi olduğunu belirterek, “Rusya’nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’da darbe planlayan bir gruba operasyon düzenlenmesini değerlendirdi. Rusya’nın söz konusu olayla bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Peskov, “Bunlar Almanya’nın iç sorunları. Rusya’nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri de ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” ifadesini kullandı.

Almanya’da bugün sabah saatlerinde ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla biri Rusya vatandaşı 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rusya vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin, kendilerine resmi kanallardan bilgi verilmediği bildirilmişti.

Darbe yapıp Alman İmparatorluğu'nu kuracaklardı: Şafak baskınıyla 25 kişi gözaltında
DÜNYA
Darbe yapıp Alman İmparatorluğu'nu kuracaklardı: Şafak baskınıyla 25 kişi gözaltında
Sular 41 metreye ulaştı

Sular 41 metreye ulaştı

Köyler sular altında kalmaya başladı.
Kimi güldürdü kimi ağlattı

Kimi güldürdü kimi ağlattı

Dinleyeni en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilişkilendirilen Veysel Filizin CHPliler ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı

Bakanlık duyurdu: Kamuoyunun ortak beklentisi 7 bin 845 lira.

Yerli ve milli imkanlarla modernize edildi.

​Yediği yemeğin parasını ödememek için yaptığı pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.