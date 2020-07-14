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ASYA

Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara 'itidal' çağrısında bulundu. Peskov, Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu da söyledi.

Haber Merkezi AA
Kremlin Sözcüsü Peskov ile Rusya Devlet Başkanı Putin
Kremlin Sözcüsü Peskov ile Rusya Devlet Başkanı Putin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

"AYASOFYA TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİDİR"

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına da değinen Peskov, "Bu, Türkiye'nin iç işleridir. Buna karışamayız ve karşımayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

  • Ayasofya'nın UNESCO mirası olarak korunmasının önemine dikkati çeken Peskov, Türk yetkililerinin bu yöndeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

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