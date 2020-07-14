Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı

Hayat

Türkiye - Azerbaycan: Bir ananın iki oğlu

Hafızası olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Türklerin devletini bir cihan imparatorluğuna dönüştüren Fatih, fethettiği İstanbul’a girerken atının sırtından inmiş hocası Akşemsettin’in atının eyerini tutarak şehre girmişti. Tonyukuk’a saygıda kusur etmeyen Bilge Kağan ile Akşemsettin’in atını taşıyan Fatih aynı hafızanın ürünüydü. Bu hafızanın adı da töreydi. Rus’un pışpışlamaları ile çapına bakmadan Azerbaycan’ı kışkırtmaya çalışanlar tarihe göz attıkları zaman görecekleri gerçek Oğuzlara saldıranların sonunun pek hayırlı bitmediğidir. At sırtında töresini cihana taşıyan bir milletin bugünkü çocukları olan Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğinin verdiği mesaj da okuyabilene çok açık: Bin yıl önce vatan bellediğimiz bu topraklardan bin yıl daha gitmeye hiç niyetimiz yok.