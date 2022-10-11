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Rusya'dan Batılı ülkelere uyarı: Karşı önlem alacağız

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı’nın Ukrayna savaşına müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ancak Moskova’nın, ABD ve NATO ile çatışma ihtimalinin kendi çıkarlarına olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Rusyadan Batılı ülkelere uyarı: Karşı önlem alacağız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kiev yönetimine doğrudan destek veren Batılı ülkelere mesaj gönderdi.

Ukrayna’ya sağlanan desteklerden bahseden Ryabkov, "Batılı ülkelerden Ukrayna’ya sağlanan silah yardımları, paralı askerler, eğitimler, istihbarat, uydu görüntüleri ve stratejik silahlar batıyı doğrudan bu savaşın içine sokuyor. ABD ve Batılı ülke liderleri Rusya’nın savaş meydanında yenilmesine yönelik çağrı yapıyor. Rusya, asimetrik olmak dahil önlemler almak zorunda kalacak" diyerek, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya daha fazla müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ilan etti.

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Alınacak önlemlere karşı Batılı ülkeler ile bir çatışma da istemediklerini belirten Ryabkov, "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova’nın çıkarına değil. Washington ve diğer Batılı başkentlerin gerilimin kontrolsüz bir şekilde tırmanması risklerinin farkına varacağını umuyoruz ve uyarıyoruz" diye konuştu.

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