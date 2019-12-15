Dünya Rusyadan Çine eleştiri 17 yılda 500den fazla silahımızı kopyaladılar
AVRUPA

Rusya'dan Çin'e eleştiri: 17 yılda 500'den fazla silahımızı kopyaladılar!

Rusya, Çinli silah firmalarının son 17 yılda 500’den fazla Rus yapımı silahı kopyalayarak ürettiğini açıkladı. Rus yetkililer, silahların izinsiz kopyalanmasıyla ilgili kurulan ekibin araştırma ve hukuki çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Rusya ile Çin arasında 'silah kopyalama' tartışması sürüyor.
Rusya ile Çin arasında 'silah kopyalama' tartışması sürüyor.

Rusya Devlet Savunma Şirketi Rostec yetkilisi Livadny Evgeny, Rusya’nın ürettiği 500’den fazla silah türünün Çinli silah firmaları tarafından kopyalanarak birbirine benzer silahlar ürettiğini ifade etti.

Rus silahların kopyalanmasıyla ilgili konuşan Evgeny, "Farklı ülkelerden silahların kopyalanması zor bir durum. Son 17 yılda 500’den fazla silahların kopyalandığı tespit edildi. Çin tarafından SU-33 savaş uçakları motorları, uçak gemisi parçaları, hava savunma sistemlerinin parçaları, Manpads ve birçok silah türünün parçaları taklit edildi” dedi.

Rusya’nın ürettiği silahların kopyalanmasının kopyalayan ülke şirketlerine hiçbir faydasının bulunmayacağını belirten Evgeny, tüm silahların patentlerinin Rusya’da olduğunu ve uluslararası mahkemelerde ağır cezaları bulunduğunu ifade etti.

  • Evgeny, Rus silahlarının izinsiz kopyalanmasıyla ilgili kurulan ekibin araştırma ve hukuki çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

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