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Dünya Rusyadan emeklilere orduya katılın çağrısı Dedeler cepheye gidiyor diyerek duyurdular
AVRUPA ASYA

Rusya'dan emeklilere 'orduya katılın' çağrısı: 'Dedeler cepheye gidiyor' diyerek duyurdular

Rus medyası, Kremlin'in emeklilik çağına gelmiş eski askerleri ve gönüllüleri Çelyabinsk ve Tyumen'deki orduya katılmaya çağırdığını bildirdi. İngiliz The Times'ın haberine göre şimdiden, yaşları 60'ı bulan ve çoğunluğu Moskova dışından yaklaşık 60 bin yedek asker savaşa çağrıldı. Kremlin'in bu hamlesi dış basın tarafından, 'dedelerden kurulu ordu', 'dedeler cepheye' başlıklarıyla görüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan emeklilere orduya katılın çağrısı: Dedeler cepheye gidiyor diyerek duyurdular
Arşiv

Ukrayna'yı işgal girişiminde beklemediği kadar yüksek kayıplar veren Rusya, şu ana kadar toplamda 134 bin 500 kişiyi orduya kaydetti. NATO, 15 bin Rus askerinin öldüğünü düşünüyor, Ukrayna'ya göre ise bu rakam 18 bini aşmış durumda.

Rus medyası, Ukrayna ordusunun giderek daha fazla tankı yok etmesinin ardından, Kremlin'in emeklilik çağına gelmiş eski askerleri ve gönüllüleri Çelyabinsk ve Tyumen'deki orduya katılmaya çağırdığını bildirdi.

İngiliz The Times'ın haberine göre şimdiden, yaşları 60'ı bulan ve çoğunluğu Moskova dışından yaklaşık 60 bin yedek asker savaşa çağrıldı.

Bu askerlere Rusya ordusunun dörtte birini oluşturan 18 ile 27 yaş arasındaki genç ve deneyimsiz askerler eşlik edecek.

'DEDELERDEN KURULU ORDU'

Daha fazla tank komutanı, keskin nişancı ve mühendis bulabilmek için umutsuz çarelere başvuran Kremlin'in bu hamlesi dış basın tarafından 'dedelerden kurulu ordu' başlıklarıyla gördü.

'60 YAŞINDAKİ BİR İNSAN ANCAK KAMYON SÜREBİLİR'

Rus savaş taktileri kıdemli araştırma görevlisi Mathieu Boulègue söz konusu iddialara yönelik şunları söyledi:

"Acemi askerler A noktasından B noktasına bir kamyon sürmek için de kullanılabilir. Savaş operasyonları için uygun değillerdir. Mühimmat veya tıbbi malzeme kullanacak birine ihtiyaçları varsa, 60 yaşındaki birisi ancak bu işi yapabilir."

'PUTİN SAVAŞI UCUZA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR'

Boulègue, Defense Post'a ayrıca, Vladimir Putin savaşı 'ucuza kapatmaya' çalışırken, şu anda yüzde 80 olan halk onayının değişmesinin pek olası olmadığını yazdı.

'AMACI İMAJINI KURTARMAK'

Rusya Savunma Bakanlığı bu halk onayına güvenerek, 25 Mart'ta yanlış bir açıklamayla "görevin tamamlandığını" ilan etti.

Bakanlık 'ilk hedeflerin' tutturulduğunu duyurarak, Rus kuvvetlerin şimdi tartışmalı Donbass bölgesini askeri müdahaleyle 'özgürleştirmeye' odaklanabileceğini belirtti.

Boulègue ise şunları söyledi:

"Putin bu kötü durumdan çıkmak için yalan söylüyor. Bu, içerdeki imajını kurtarmaya yönelik yalan dolu bir devlet propagandasından başka bir şey değil."

'RUSLAR KENDİLERİNDEN OLANLARLA SAVAŞMAK İSTEMİYOR'

Ukrayna istihbaratına göre yeni katılanların çoğun Kalmıkya, İnguşetya ve Dağıstan cumhuriyetleri gibi etnik azınlıklardan oluşuyor, raporlar Batı Rusya'nın Gürcistan'ın iki ayrılıkçı bölgesi olan Abhazya ve Güney Osetya'dan katılım aldığını gösteriyor. Royal United Services Enstitüsü'nden Rusya uzmanı araştırma görevlisi Emily Ferris, Putin'in etnik azınlıklara güvendiğini çünkü kendi halkının Slavlara karşı savaşmak konusunda isteksiz olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Birçok Ukraynalının her iki ülkede de aileleri var ve nihayetinde Ruslara çok benziyorlar."

SAVAŞ ESİRİ 'İNTİHAR GÖREVİNİ' ANLATTI:

Ukrayna kuvvetleri tarafından yayınlanan bir savaş esirinin videoda anlattıklarına göre, bazı Donbass askerlerine, diğer birimlerin Ukrayna mevzilerini tespit edip bombalayabilmeleri için düşman ateşini üzerlerine çekmek gibi son derece tehlikeli bir görev verildi.

Yaklaşık 135 Donbass erinden oluşan bir grup, Mariupol limanı yakınlarında cephe hattına itildikten sonra, silahlarını bırakmış ve savaşmayı reddetmişti.

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Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar: Cesetler üç haftadır sokakta yatıyordu
FOTOĞRAF 21
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde Rus işgalinden kurtarılan Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri, dünya çapında büyük tepkiye neden oldu.
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Dünya medyası sivil katliamını manşetlere taşıdı.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
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Batılı ülke liderleri faturayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusuna kesti. Buça’daki görüntüler “savaş suçu” olarak niteledi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.
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Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.
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Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.<br><br>
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:<br><br>\"Ayrıca, 31 Mart'ta Bucha Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, video mesajında ​​şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı ancak sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden bahsetmedi bile.
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Bu nedenle, Bucha'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.<br><br>
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En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir.<br><br>
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Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır.\"<br><br>
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VAHŞETTE YENİ KANITLAR<br><br>New York Times gazetesi ise, Buça'yı gösteren yeni uydu fotoğraflarında bir sokağın farklı tarihte çekilmiş görüntülerini sayfasına taşıdı.
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28 Şubat tarihinde Yablonska Sokağı tertemiz ve hiçbir detay göze çarpıyor.
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Ancak 9 ve 10 Mart tarihlerine gelindiğinde sokaktaki cesetler açık şekilde seçiliyor.
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Rus işgalcilerin çekildiği 1 Nisan tarihinde cesetler aynı şekilde sokakta duruyordu. Uydu fotoğraflarını New York Times'a analiz eden uzmanlar, cesetlerin neredeyse üç hafta boyunca aynı pozisyonda durduğunu kaydediyor.<br>
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Yablonska Sokağı'nda çekilen ikinci videoda üç ceset daha var. Biri bisikletinin yanında yatıyor, diğeri terk edilmiş bir aracın yanında. Uydu fotoğrafları, terk edilmiş araç ve yanındaki cesedin 20 ve 21 Mart tarihinde Yablonska Sokağı'nda olduğunu kanıtlıyor.
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New York Times, dünyayı dehşete sürükleyen diğer cesetlerin Yablonska Sokağı'nın bir kilometre çevresine dağılmış olduğunu da haberinde belirtiyor.
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Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar: Cesetler üç haftadır sokakta yatıyordu
Ukrayna'nın Bucha ve Irpin kentlerinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarında 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Rusya ise görüntülerin ABD'nin 'siparişi' üzerine çekildiğini söz konusu karelerin fotomontaj ve sahte olduğu öne sürdü. Amerika New York Times gazetesi, Bucha'daki Yablonska Sokağı'nın farklı tarihlerde çekilmiş uydu fotoğraflarını sayfasına taşıdı. Fotoğraflarda çok sayıda cesedin yerde yattığı ve 1 Nisan'da Rus işgalciler çekilinceye kadar yerlerinden kıpırdatılmadığı görüldü.


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